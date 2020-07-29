Видео: как Покрас Лампас и хореограф Мариинского театра Илья Живой готовят работу для проекта «Большой балет»

Каллиграф

В проекте Two Rooms для меня стала настоящим вызовом работа с балетным костюмом. В данном случае одежда должна быть и удобной, и подчеркивать танцовщиков, и при этом правильно жить в нашей визуальной концепции. Это структурная задача, которую надо было изящно решить. Соня сделала туники из особой сетки, и было ясно, что писать прямо по ней невозможно: краска ляжет слишком плотно. Я решил поэкспериментировать с реверсивной шелкографией: вместо отпечатка рисунка на ткани через специально подготовленную сетку-трафарет я писал каллиграфию на картоне, и, пока краска не высохла, быстро накладывал поверх росписи тунику из сетчатой ткани. Дальше, прессуя вместе ткань и основу, мы видели, как каллиграфия отпечатывалась на костюмах, сохраняя все контуры росписи, но при этом без излишков краски и прочих возможных дефектов.