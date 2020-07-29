Осенью в эфире телеканала «Россия – Культура»» стартует конкурс «Большой балет». В программу гала-концерта вошел номер Two Rooms от хореографа Мариинского театра Ильи Живого и каллиграфа Покраса Лампаса. Команда создала работу на музыку Макса Рихтера специально для примы и народной артистки России Марии Александровой и премьера Большого театра Владислава Лантратова.
Видео: как Покрас Лампас и хореограф Мариинского театра Илья Живой готовят работу для проекта «Большой балет»
Для работы над номером, спродюсированным агентством Art Nam Agency, была приглашена международная мультимедийная студия Dreamlaser. Дизайнеры и видеохудожники сотрудничали с Покрасом Лампасом на фестивале электронной музыки Alfa Future People, а для Two Rooms по его эскизам с фирменной каллиграфией сделали анимацию, заполняющую сценическое пространство. Костюмы для артистов разработала художник Софья Вартанян, ткань украсила аппликация от Покраса. Весь постановочный и репетиционный процесс проходил в Петербурге – на базе Studio Context Diana Vishneva, номер записывали на студии «Мосфильм» в Москве. Two Rooms покажут в гала-финале проекта «Большой балет».
Это уже второй опыт коллаборации хореографа Мариинского театра и каллиграфа: их первую совместную работу показали весной в рамках «Творческой мастерской молодых хореографов», где Покрас Лампас дебютировал в качестве видеохудожника.
Илья Живой
Хореограф
После нашей первой коллаборации мы с Покрасом поняли, что у нас получаются не просто балеты с современной сценографией, а многоплановые арт-проекты. И на этот раз решили пойти дальше и привлечь новых талантливых людей для создания необычной формы. Все нюансы Two Rooms – от хореографии и света до костюмов и анимации – продумывались исходя из особенностей формата, сцены на киностудии и той картинки, которую в результате увидят телезрители. Видеоконтент живет по своим законам, но усилиями всей большой команды удалось их соединить с театром и танцем в гармоничное целое.
Покрас Лампас
Каллиграф
В проекте Two Rooms для меня стала настоящим вызовом работа с балетным костюмом. В данном случае одежда должна быть и удобной, и подчеркивать танцовщиков, и при этом правильно жить в нашей визуальной концепции. Это структурная задача, которую надо было изящно решить. Соня сделала туники из особой сетки, и было ясно, что писать прямо по ней невозможно: краска ляжет слишком плотно. Я решил поэкспериментировать с реверсивной шелкографией: вместо отпечатка рисунка на ткани через специально подготовленную сетку-трафарет я писал каллиграфию на картоне, и, пока краска не высохла, быстро накладывал поверх росписи тунику из сетчатой ткани. Дальше, прессуя вместе ткань и основу, мы видели, как каллиграфия отпечатывалась на костюмах, сохраняя все контуры росписи, но при этом без излишков краски и прочих возможных дефектов.
Ян Нам
Art Nam Agency
Буквально последним проектом Мариинского театра до карантина была «Мастерская молодых хореографов», где балет Ильи Живого, созданный им вместе с Соней Вартанян (костюмы), Покрасом Лампасом (видео) и Константином Бинкиным (свет), прошел с большим успехом. Мысль сделать что-то еще с этой командой появилась сразу после премьеры. Тогда же и возникла идея пригласить Dreamlaser, с которыми я поставил шоу про Петербург для 90-летия «Гран-при Монако». Сейчас Two Rooms – небольшой номер, но в будущем он вполне может дорасти до полноценного мультимедийного диджитал-спектакля. А пока отдельно хочется поблагодарить проект «Большой балет» за возможность свободно реализовать нашу концепцию, а невероятных артистов Марию Александрову и Владислава Лантратова– за доверие.
Фото: Александр Плотников
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