Как рассказала художественный руководитель фестиваля «Дягилев. P.S.» Наталья Метелица, в Петербург в этом году привезут приму Большого театра Светлану Захарову с балетом «Шанель» в хореографии Юрия Посохова. «В этом контексте Коко для меня особенно важна — это раз. Во-вторых, мне кажется, что Светлана с возрастом становится интереснее, содержательнее», — отметила в интервью «Коммерсанту» куратор фестиваля.

В программе заявлен и вечер балетов Леонида Десятникова — к 65-летию композитора. «Там только российские балетмейстеры с премьерами — Самодуров, Петров, Пимонов, Кайдановский. Сначала все это покажут в Екатеринбурге, потом сразу к нам», — отметила Метелица. Также свою версию «Лебединого озера» привезет французский танцор и хореограф Анжелен Прельжокаж.

«Уже три года при каждой встрече я ему твердила: «Послушай, тебе удается большая форма — «Белоснежка», «Ромео». И вообще: черное-белое — это твоя тема». Он обещал подумать — как еще от меня отделаться? А в прошлом году встречаемся в Париже, и он мне говорит: «Знаешь, я все время думал про «Лебединое» и решил его делать». Ну вот, мировая премьера должна была быть весной в Экс-ан-Провансе, но отменилась, конечно. Может, в итоге премьера будет на нашем фестивале. Декораций приедет много… минимум два фургона», — рассказала арт-директор «Дягилев. P.S.» Наталья Метелица.