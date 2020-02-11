В летней программе Context. Diana Vishneva заявлены два одноактовых балета «Шут» и «Шахеризада» Алексея Мирошниченко — руководителя балетной труппы Пермского академического театра оперы и балета. Последний был поставлен специально для прима-балерины Мариинского театра Дианы Вишневой.

Во второй части фестиваля пройдет финал Конкурса молодых хореографов, спектакль-лекция от итальянки Кристины Маранди на тему системы Пины Бауш, две постановки от молодого израильского постановщика Эяля Дадона — на сцене Театра танца Бориса Эйфмана и в музейном пространстве Петербурга (его уточнят позднее). Кинопрограмму и образовательную программу также объявят позже.