Сегодня, 11 февраля, прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева, директор Ксения Климанова, куратор конкурса молодых хореографов Анастасия Яценко и руководитель балетной труппы Пермского академического театра оперы и балета Алексей Мирошниченко объявили программу VIII Международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva. В 2020 году событие пройдет в два этапа — с 22 июня по 2 июля, а также с 14 по 20 октября.
Объявлена программа VIII Международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva
В рамках первой части VIII Международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva приедет компания Kidd Pivot канадского хореографа Кристал Пайт, чьи постановки идут по всему миру — в том числе на сцене Парижской оперы. Она привезет спектакль на стыке танцевального и драматического театра по пьесе Гоголя «Ревизор». Еще одной компанией, которая выступит в рамках фестиваля, станет культовый ансамбль Batsheva Охада Нахарина — с премьерой постановки Playback в формате кабаре.
В летней программе Context. Diana Vishneva заявлены два одноактовых балета «Шут» и «Шахеризада» Алексея Мирошниченко — руководителя балетной труппы Пермского академического театра оперы и балета. Последний был поставлен специально для прима-балерины Мариинского театра Дианы Вишневой.
Во второй части фестиваля пройдет финал Конкурса молодых хореографов, спектакль-лекция от итальянки Кристины Маранди на тему системы Пины Бауш, две постановки от молодого израильского постановщика Эяля Дадона — на сцене Театра танца Бориса Эйфмана и в музейном пространстве Петербурга (его уточнят позднее). Кинопрограмму и образовательную программу также объявят позже.
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