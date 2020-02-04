Отметивший в прошлом году 18-летие фестиваль Dance Open традиционно привозит в весенний Петербург самые знаковые труппы, новинки и блокбастеры мира танца. Главные хореографы-визионеры, Национальный балет Испании с ликбезом по фламенко и болеро, хип-хоп-группировка из Франции и контемп-тяжеловесы из Нидерландов – все сплошь премьеры в России. «Собака.ru» составила гид по программе смотра, который пройдет с 14 по 27 апреля.
Гид: Что смотреть на фестивале Dance Open – 2020?
Сено, летающие кровати и стол-алтарь – «завтрак сюрреалиста» по-шведски
Бесстрашная команда Dance Open решила открыть фестиваль технически сложным балетом от Александра Экмана, экстрим-визионера из Швеции. Плоть от плоти своей страны (наследник традиции Бергмана, авангардной компании Кульберг-балет и философа Матса Эка!) к своим 35 годам уже успел поставить около пятидесяти работ, в том числе «Игру» с необарочными образами для Гранд Опера и нашумевшую вариацию на тему «Лебединого озера», для которой утопил подмостки Норвежской оперы в шести тоннах воды. В Петербург привозят его версию «Сна в летнюю ночь» – шекспировскую комедию Экман срастил практически до неузнаваемости со скандинавскими мифами, обрядами и традицией праздника летнего солнцестояния. Получился «завтрак сюрреалиста», где сцена превратится в сеновал, будут летать кровати, то и дело появляться сказочные рыбы, а обеденный стол станет алтарем – скучно не будет!
14 апреля, Александринский театр
Пламенная Испания
Национальный балет Испании был основан легендарным танцовщиком Антонио Гадесом в 1978 году. Артисты компании привыкли исполнять и классику – от «Щелкунчика» до хрустальных сочинений Баланчина, – и образцовое фламенко, соединяя в танце академическую форму и свою генетическую страсть. Недаром они становятся практически в полном составе моделями Dior и глянцевых изданий. Фестивальный вечер главная труппа королевства составила из традиционного неистового фламенко, болеро, в котором любовь и смерть пускаются в дуэтный пляс, и всевозможных танцев полуострова, где успели пожить и римляне, и кельты, и арабы, и вестготы, оставив каждый свой след в испанской народной культуре. А к ней, как известно, у русского зрителя особая любовь.
16 апреля, Александринский театр
Культ NDT – Нидерландский театр танца
Чуть ли не самый главный бренд современного танца NDT (Netherlands Dance Theatre – Прим. ред.) отмечает в этом году 60-летие. Два года назад фестиваль привозил основу компании – тогда артистам и основателям театра Полу Лайтфуту и Соль Леон зрители устроили непрекращающуюся овацию, а занавес поднимали больше десяти раз. В этом сезоне на Dance Open выступит параллельное подразделение компании NDT-2, где Пол и Соль экспериментируют с пластикой прибывших к ним новых адептов со всего мира и замешивают свою традицию на их возможностях, превращая этот кластер в главный научно-исследовательский институт танца мира. В Петербург NDT привозят два философских размышления Лайтфута и Леон и миниатюру Марко Геке, от которого, как всегда, будут бить высоковольтные электрические разряды.
18 и 19 апреля, Александринский театр
Сказочная готика «Спящей красавицы»
ДНК петербуржца сплетено из рек, каналов, ветра, свинцового неба, депрессии и балетных партитур Чайковского. Одна из них стала в XIX веке основой для самого имперского балета Петипа – «Спящей красавицы». Именно он вдохновил бельгийца Йеруна Вербрюггена на создание специально для Балета Лейпцига сновидческого триллера в духе киноабсурдиста Питера Гринуэйя. Хореограф-интеллектуал помещает героев внутрь нашего подсознания, где нашлось место фантазиям по Фрейду, эротике, страсти и красно-черному нуару. Герои остаются прежними, но проживают сюжет они не в пространстве детской сказки, а по законам фильма ужаса, где принц со своей возлюбленной не побеждают колдовство, а лишь дают надежду на победу добра над злом, закрепляя ее бешеным, быть может предсмертным, поцелуем. К слову, для создания этого хоррора из Лейпцига едет пять траков с декорациями и костюмами от скандального Чарли Ле Минду (передаем привет Леде Гаге!).
22 апреля, Александринский театр
Балетная графика от Национального балета Нидерландов
Эстеты из Нидерландов верстают свой репертуар из самых главных балетных опусов, а труппу – из совершенных артистов. Неудивительно, что Dutch National (или по-дружески Het) – фавориты зрителей Dance Open, которым язык обнаженной неоклассической лексики стал вторым родным. В этом сезоне два дня подряд компания будет показывать бессюжетные шедевры Джорджа Баланчина, Ханса ван Манена и Уильяма Форсайта. Если постановки первых двух великих хореографов XX века периодически появляются в балетных программах Петербурга, то работы последнего – мэтра деконструкции и препарирования классического танца – стали за последние годы большой редкостью для афиши города и являются безоговорочным must see сезона.
24 и 25 апреля, Александринский театр
Брейк-данс в классическом театре
Один из главных сюрпризов форума – приезд компании Tie Break из французского Лиона. Проект был основан знаковой хип-хоп-группировкой Pockemon Crew, побеждающий в данс-баттлах по всему миру. Их театральный проект знаменовал в 2006 году выход брейка на академическую сцену с кулисами и зрительными рядами из мягких кресел. Чтобы поддержать концепцию, фестиваль приглашает команду с ревью гастрольной жизни Lobby в эклектичные интерьеры Театра музкомедии. Восемь танцовщиков окажутся в гостиничном холле «5 звезд» с носильщиками, важными администраторами и гостями – все они под джазовый саундтрек будут крутиться на головах, демонстрировать аховые трюки и показывать достижения стритдэнса.
26 апреля, Театр музкомедии
Гала звезд мирового балета
Традиционно одним из основных событий фестиваля станет заключительный гала-концерт, на который съезжаются суперзвезды со всего мира – от солистов Большого театра и Ковент-Гардена до танцовщиков New York City Ballet и ABT (American Ballet Theatre – Прим. ред.). По итогам почтенное жюри – в его состав в разные годы входили заслуженные хореографы Хан ван Манен, Акрам Хан и Кшиштоф Пастор – выберет лучших из лучших и вручит специальную балетную премию Dance Open.
27 апреля, Александринский театр
Текст: Ольга Угарова
Фото: предоставлены пресс-службой фестиваля
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.