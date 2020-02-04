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Гид: Что смотреть на фестивале Dance Open – 2020?

Отметивший в прошлом году 18-летие фестиваль Dance Open традиционно привозит в весенний Петербург самые знаковые труппы, новинки и блокбастеры мира танца. Главные хореографы-визионеры, Национальный балет Испании с ликбезом по фламенко и болеро, хип-хоп-группировка из Франции и контемп-тяжеловесы из Нидерландов – все сплошь премьеры в России. «Собака.ru» составила гид по программе смотра, который пройдет с 14 по 27 апреля. 

  • «Сон в летнюю ночь»

  • «Сон в летнюю ночь»

  • «Сон в летнюю ночь»

  • «Сон в летнюю ночь»

Сено, летающие кровати и стол-алтарь – «завтрак сюрреалиста» по-шведски

Бесстрашная команда Dance Open решила открыть фестиваль технически сложным балетом от Александра Экмана, экстрим-визионера из Швеции. Плоть от плоти своей страны (наследник традиции Бергмана, авангардной компании Кульберг-балет и философа Матса Эка!) к своим 35 годам уже успел поставить около пятидесяти работ, в том числе «Игру» с необарочными образами для Гранд Опера и нашумевшую вариацию на тему «Лебединого озера», для которой утопил подмостки Норвежской оперы в шести тоннах воды. В Петербург привозят его версию «Сна в летнюю ночь» – шекспировскую комедию Экман срастил практически до неузнаваемости со скандинавскими мифами, обрядами и традицией праздника летнего солнцестояния. Получился «завтрак сюрреалиста», где сцена превратится в сеновал, будут летать кровати, то и дело появляться сказочные рыбы, а обеденный стол станет алтарем – скучно не будет!

14 апреля, Александринский театр

  • Национальный балет Испании

  • Национальный балет Испании

  • Национальный балет Испании

  • Национальный балет Испании

Пламенная Испания

Национальный балет Испании был основан легендарным танцовщиком Антонио Гадесом в 1978 году. Артисты компании привыкли исполнять и классику – от «Щелкунчика» до хрустальных сочинений Баланчина, – и образцовое фламенко, соединяя в танце академическую форму и свою генетическую страсть. Недаром они становятся практически в полном составе моделями Dior и глянцевых изданий. Фестивальный вечер главная труппа королевства составила из традиционного неистового фламенко, болеро, в котором любовь и смерть пускаются в дуэтный пляс, и всевозможных танцев полуострова, где успели пожить и римляне, и кельты, и арабы, и вестготы, оставив каждый свой след в испанской народной культуре. А к ней, как известно, у русского зрителя особая любовь.

16 апреля, Александринский театр

  • NDT-2

  • NDT-2

  • NDT-2

  • NDT-2

Культ NDT – Нидерландский театр танца 

Чуть ли не самый главный бренд современного танца NDT (Netherlands Dance Theatre – Прим. ред.) отмечает в этом году 60-летие. Два года назад фестиваль привозил основу компании – тогда артистам и основателям театра Полу Лайтфуту и Соль Леон зрители устроили непрекращающуюся овацию, а занавес поднимали больше десяти раз. В этом сезоне на Dance Open выступит параллельное подразделение компании NDT-2, где Пол и Соль экспериментируют с пластикой прибывших к ним новых адептов со всего мира и замешивают свою традицию на их возможностях, превращая этот кластер в главный научно-исследовательский институт танца мира. В Петербург NDT привозят два философских размышления Лайтфута и Леон и миниатюру Марко Геке, от которого, как всегда, будут бить высоковольтные электрические разряды. 

18 и 19 апреля, Александринский театр

  • «Спящая красавица»

  • «Спящая красавица»

  • «Спящая красавица»

  • «Спящая красавица»

  • «Спящая красавица»

  • «Спящая красавица»

Сказочная готика «Спящей красавицы»

ДНК петербуржца сплетено из рек, каналов, ветра, свинцового неба, депрессии и балетных партитур Чайковского. Одна из них стала в XIX веке основой для самого имперского балета Петипа – «Спящей красавицы». Именно он вдохновил бельгийца Йеруна Вербрюггена на создание специально для Балета Лейпцига сновидческого триллера в духе киноабсурдиста Питера Гринуэйя. Хореограф-интеллектуал помещает героев внутрь нашего подсознания, где нашлось место фантазиям по Фрейду, эротике, страсти и красно-черному нуару. Герои остаются прежними, но проживают сюжет они не в пространстве детской сказки, а по законам фильма ужаса, где принц со своей возлюбленной не побеждают колдовство, а лишь дают надежду на победу добра над злом, закрепляя ее бешеным, быть может предсмертным, поцелуем. К слову, для создания этого хоррора из Лейпцига едет пять траков с декорациями и костюмами от скандального Чарли Ле Минду (передаем привет Леде Гаге!).

22 апреля, Александринский театр 

  • Dutch National 

  • Dutch National 

  • Dutch National 

  • Dutch National 

  • Dutch National 

Балетная графика от Национального балета Нидерландов

Эстеты из Нидерландов верстают свой репертуар из самых главных балетных опусов, а труппу – из совершенных артистов. Неудивительно, что Dutch National (или по-дружески Het) – фавориты зрителей Dance Open, которым язык обнаженной неоклассической лексики стал вторым родным. В этом сезоне два дня подряд компания будет показывать бессюжетные шедевры Джорджа Баланчина, Ханса ван Манена и Уильяма Форсайта. Если постановки первых двух великих хореографов XX века периодически появляются в балетных программах Петербурга, то работы последнего – мэтра деконструкции и препарирования классического танца – стали за последние годы большой редкостью для афиши города и являются безоговорочным must see сезона. 

24 и 25 апреля, Александринский театр 

  • Tie Break

  • Tie Break

  • Tie Break

  • Tie Break

Брейк-данс в классическом театре

Один из главных сюрпризов форума – приезд компании Tie Break из французского Лиона. Проект был основан знаковой хип-хоп-группировкой Pockemon Crew, побеждающий в данс-баттлах по всему миру. Их театральный проект знаменовал в 2006 году выход брейка на академическую сцену с кулисами и зрительными рядами из мягких кресел. Чтобы поддержать концепцию, фестиваль приглашает команду с ревью гастрольной жизни Lobby в эклектичные интерьеры Театра музкомедии. Восемь танцовщиков окажутся в гостиничном холле «5 звезд» с носильщиками, важными администраторами и гостями – все они под джазовый саундтрек будут крутиться на головах, демонстрировать аховые трюки и показывать достижения стритдэнса. 

26 апреля, Театр музкомедии 

Гала звезд мирового балета

Традиционно одним из основных событий фестиваля станет заключительный гала-концерт, на который съезжаются суперзвезды со всего мира – от солистов Большого театра и Ковент-Гардена до танцовщиков New York City Ballet и ABT (American Ballet Theatre – Прим. ред.). По итогам почтенное жюри – в его состав в разные годы входили заслуженные хореографы Хан ван Манен, Акрам Хан и Кшиштоф Пастор – выберет лучших из лучших и вручит специальную балетную премию Dance Open.

27 апреля, Александринский театр 

Текст: Ольга Угарова

Фото: предоставлены пресс-службой фестиваля

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