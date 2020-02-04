Гид: Что смотреть на фестивале Dance Open – 2020?

Культ NDT – Нидерландский театр танца

Чуть ли не самый главный бренд современного танца NDT (Netherlands Dance Theatre – Прим. ред.) отмечает в этом году 60-летие. Два года назад фестиваль привозил основу компании – тогда артистам и основателям театра Полу Лайтфуту и Соль Леон зрители устроили непрекращающуюся овацию, а занавес поднимали больше десяти раз. В этом сезоне на Dance Open выступит параллельное подразделение компании NDT-2, где Пол и Соль экспериментируют с пластикой прибывших к ним новых адептов со всего мира и замешивают свою традицию на их возможностях, превращая этот кластер в главный научно-исследовательский институт танца мира. В Петербург NDT привозят два философских размышления Лайтфута и Леон и миниатюру Марко Геке, от которого, как всегда, будут бить высоковольтные электрические разряды.

18 и 19 апреля, Александринский театр