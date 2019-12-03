Балетные хедлайнеры программы Studio Context Project выйдут на сцену Эрмитажного театра в премьерных спектаклях Алексея Кононова «Красота» и «Молли Суини», Максима Петрова «Русские тупики», Елены Русиной «Искусство любви» и Эрнеста Нургали «Лес», поставленных на музыку современных петербургских композиторов — Настасьи Хрущевой, Глеба Колядина, Дмитрия Максимачева и Андрея Кимбара.

Пять хореографических премьер отражают все танцевальные направления студии примы-балерины Мариинского театра и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Дианы Вишневой Context — contemporary, Tanztheater, классический балет и спектакль, созданный для аудитории зрелого возраста танцклассов студии «50ПЛЮС».

Премьеры балетов в рамках Studio Context Project покажут 8 декабря в Эрмитажном театре. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.