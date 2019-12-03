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В Эрмитажном театре покажут премьеры от Studio Context Project с участием Надежды Батоевой и Джулиана Маккея

8 декабря в Эрмитажном театре покажут премьеры балетов Studio Context Project. Впервые к участию в проекте студии Context присоединились артисты Мариинского театра Надежда Батоева (кавергерл «Собака.ru»!), Екатерина Чебыкина и Василий Ткаченко, а также солист Михайловского театра Джулиан Маккей.

  • Надежда Батоева для майской обложки «Собака.ru»

  • Джулиан Маккей

Балетные хедлайнеры программы Studio Context Project выйдут на сцену Эрмитажного театра в премьерных спектаклях Алексея Кононова «Красота» и «Молли Суини», Максима Петрова «Русские тупики», Елены Русиной «Искусство любви» и Эрнеста Нургали «Лес», поставленных на музыку современных петербургских композиторов — Настасьи Хрущевой, Глеба Колядина, Дмитрия Максимачева и Андрея Кимбара. 

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Пять хореографических премьер отражают все танцевальные направления студии примы-балерины Мариинского театра и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Дианы Вишневой Context — contemporary, Tanztheater, классический балет и спектакль, созданный для аудитории зрелого возраста танцклассов студии «50ПЛЮС». 

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Премьеры балетов в рамках Studio Context Project покажут 8 декабря в Эрмитажном театре. Подробности и билеты можно посмотреть здесь

 

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Дарья Гладких,
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