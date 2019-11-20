Эрмитаж покажет работы Адриана Гени — одного из самых дорогих современных живописцев

Румынского художника Адриана Гени называют «звездой аукционов» — его полотно «Никелодеон» в 2016 ушло из собрания Франсуа Пино на аукционе Christie’s в Лондоне за 9 миллионов долларов, в несколько раз дороже эстимейта. Одного из самых коммерчески успешных современных живописцев сравнивают одновременно с Фрэнсисом Бэконом, Герхардом Рихтером, Люком Тюймансом и Нео Раухом. Выставка «Я обратил свое лицо…» в Эрмитаже, для которой Гени создал 12 новых полотен, — своеобразная дань уважения музею. Оказывается, еще в детстве художник копировал произведения голландской живописи из альбома издательства «Искусство» 1984 года. Много лет будущий художник шаг за шагом воспроизводил репродукции эрмитажных шедевров, чтобы в конце концов прийти к своему собственному стилю.

Адриан Гени родился в 1977 году в румынском городе Бая-Маре во время правления диктатора Николае Чаушеску. Первая персональная выставка Гени состоялась в 2006 году в берлинской галерее Plan B, основанной им самим, а через 4 года работы художника уже показывали в амстердамском музее Стеделик. В 20143 году картина Адриана Гени впервые появилась на вечерних торгах Sotheby’s, а уже через год произведение "Fake Rothko" ушло с молотка за рекордные 1,4 миллиона фунтов стерлингов. Художник известен своими провокационными полотнами, посвященными таким историческим фигурам как Сталин, Гитлер, доктор Менгеле. Работы Гени входят в престижные художественные собрания мира, среди которых — музей Тейт, Центр Помпиду, Музей современного искусства в Сан-Франциско. В 2015 году живописец представлял Румынию на Венецианской биеннале, а в этом году его персональная выставка-реверанс Питеру Брейгелю в палаццо Чини проходила параллельно биеннале.

«Я обратил свое лицо…». Живопись Адриана Гени

Государственный Эрмитаж

Главный штаб

21 ноября–2 февраля 2020 года