Задача сценографии — создание зрительного образа посредством декораций, костюмов и сценического освещения; преображение пространства и времени на сцене через формы. Задача выставочного проекта «Метаморфозы» — показать те изменения, которые произошли в российской сценографии за последнее столетие, а также рассказать историю творческих перевоплощений самих художников-постановщиков.

Героями экспозиции станут Александр Бенуа, Эдуард Кочергин, Михаил Шемякин и Юрий Купер. Александр Бенуа, стоя у истоков рождения нового театра, укрепился в своих предпочтениях и сконцентрировался на театральной деятельности. В БДТ Бенуа поставил семь спектаклей, во главу которых ставилась художественная целостность. В 1926 году Бенуа эмигрировал во Францию, где продолжил работать над театральными постановками в качестве театрального художника, сотрудничая с балетной антрепризой Сергея Дягилева и миланским оперным театром Ла Скала.

Главный художником БДТ с 1972 года, Эдуард Кочергин — не только выдающийся сценограф, но и талантливый писатель. Масштабные персональные выставки художника проходили в Мраморном дворце и Государственном Эрмитаже. Американский и российский художник и скульптор Михаил Шемякин — именно ему принадлежит новое слово в прочтении балетов «Щелкунчик» и «Коппелия» — автор серии балетов по оригинальным либретто «Гофманиада». Еще один участник проекта, Юрий Купер, автор декораций и костюмов к спектаклям «Щелкунчик», «Кармен» и одноименной постановке «Метаморфозы» — совместной работе художника с режиссером Никитой Михалковым.

«Мне нравится работать в театре, только если есть химия с режиссером. Если же он с чужой душой и ментальностью — это невозможно. Вот с Никитой Сергеевичем мне легко. Мы обе любим атмосферные вещи, мне нравится, как он работает с молодыми артистами своей Академии. Я присутствую на прогонах, вижу. что и как он рассказывает и объясняет. Сначала мне кажется, что это все обречено, а потом вдруг раз — и что-то получается», — рассказал в ноябрьском номере «Собака.ru» Юрий Купер.

Выставочный проект «Метаморфозы» пройдет в пространстве Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова с 18 ноября по 17 декабря.