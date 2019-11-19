Дейнека vs Cамохвалов: гид по выставке-футбольному матчу двух гигантов советского искусства

Как устроена выставка?

Архитектура и структура

«Дейнека/Самохвалов» в Манеже — тот случай, когда архитектурная концепция выставки не менее важна, чем кураторская идея, а точнее — они идут рука об руку. Куратор Семен Михайловский придумал столкнуть ленинградца Самохвалова и москвича Дейнеку на воображаемом футбольном матче — архитектор Антон Горланов построил в стенах ЦВЗ «Манеж» стадион с трибунами и футбольным полем. Ранее Горланов уже работал в паре с ректором Академии Художеств над выставкой «Христос в темнице», а также над внутренностями российского павильона на Венецианской биеннале этого года.

Начало осмотра начинается со входа на стадион, вход украшен дейнековской чеканкой «Футболисты». Пройдя сквозь трибуны зритель оказывается в полутемных залах, оформленных в духе советского учреждения 30-х годов. На втором этаже — зеленое покрытие поля и ворота — тоже в полумраке, что создает определенную трудность для желающих сделать качественное «селфи». Однако самый главный элемент оформления и одновременно структуры — это цветовой код, который делит выставку на тематические блоки: война и мир, труд и спорт, герои и дети. Эта «маркировка» — первый уровень сопоставления двух художников, внутри которого спрятан еще один — сопоставления буквально покартинного. Например, дейнековская «Парижанка» в красном соседствует с близким по колориту и настроению самохваловским «Портретом М.А.Клещар-Самохваловой, жены художника». «Текстильщицы» «москвича» входят в диалог (или противоборство) с похожей по сюжету,но не формальному решению, работой «ленинградца».