Автор сказок для детей и романов для взрослых Ирада Вовненко свой первый проект запустила еще в начале карьеры, работая в университете. В числе ярких событий под ее началом – детские балы в Екатерининском дворце и концерт пианиста Дениса Мацуева на сцене княжеского театра в Юсуповском дворце. Сейчас писатель, продюсер, глава фонда «Ренессанс», которая работала с Янушем Вишневским, Юрием Купером и Марией Мироновой, готовит в БДТ новый выставочный проект «Метаморфозы», посвященный великим художникам-сценографам.
Ирада Вовненко: «Я делаю то, что люблю»
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Ирада Вовненко
Как давно вы занимаетесь продюсерской деятельностью? Какие были ваши первые проекты?
Уже достаточно давно, для того чтобы понять, что мне интересно. Я росла в советское время, когда мы мало что понимали про продюсирование, проекты и финансы. Быть финансово успешным считалось даже неприлично. Мне всегда хотелось чего-то большего и самостоятельного – для меня важно быть свободной в вопросе выбора и реализации. Мое первое осознанное рабочее место – это Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Я работала преподавателем немецкого языка на кафедре иностранных языков. У меня были прекрасные отношения со студентами, с некоторыми из них мы до сих пор общаемся. Через полгода работы в вузе я придумала первый проект с немецкими коллегами и реализовала его.
Затем я попала в международный отдел Екатерининского дворца, где принимала участие в знаменитом балу в поддержку детей пострадавших от домашнего насилия под эгидой Билла Клинтона и торжественном открытии вновь воссозданной Янтарной комнаты. Мне очень хотелось не просто работать в музее, но и придумать что-то самой. Так родилась идея детских балов. Первые проекты поддержал удивительный человек и меценат с большой буквы Леонард Блаватник. Премьерный бал в Екатерининском дворце с декорациями Михаила Шемякина и краткой версией балета «Щелкунчик» Мариинского театра до сих пор вспоминают многие. Следующим стал выставочный проект, связанный с греческим иконописцем Монолисем Бетинакисем (идея выставки принадлежала Наталье Коломеец и Татьяне Вилинбаховой).
Мне нравится сам процесс - от рождения до реализации идеи, поиск средств, формирование команды. В Юсуповском дворце, на сцене княжеского театра, где некогда блистала Анна Павлова и пел Федор Шаляпин, мне удалось организовать концерт пианиста Дениса Мацуева. Там же прошли две очень интересные выставки: на одной экспонировались подлинные предметы семьи Юсуповых, на другой – работы художника Юрия Купера.
Как ваша писательская карьера развернулась в сторону продюсирования?
Часто это взаимосвязанные вещи. Мы знаем множество таких примеров в истории. Так, Леонардо играл на лютне во дворце Медичи и организовывал театральные представления, а потом писал свои шедевры. Нередко для того, чтобы реализовать творческий замысел, необходимо «включить» продюсерские способности - убедить людей, найти финансирование. Писать мне нравилось еще в школе, но только сейчас я по-настоящему живу этим. Наверное, потому что я больше не работаю в музее и могу позволить себе работать по ночам. Для меня важна каждая строчка, я чувствую ответственность за каждое слово и что самое главное, это стало образом жизни. Два года назад мой друг, художник Юрий Купер сказал мне: «Быть художником - это образ жизни». Утром я пришла на работу в Юсуповский дворец, села за стол в своем большом кабинете и задала себе честный вопрос: «Что я по-настоящему хочу в этой жизни, и сколько еще буду писать между делом?». Мне стало грустно – и я решила изменить свою жизнь. Конечно, было страшно взять и попрощаться с прошлым, но теперь я счастлива, что смогла это сделать. Нужно быть честным с собой и своими желаниями. Это очень важно.
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Ирада Вовненко и Мария Миронова
Как вам удается гармонично сочетать творческую и организаторскую деятельность?
Несколько дней назад я закончила работу над сборником рассказов «Отражение». Эта книга о том, что все мы ищем путь к себе, чтобы изменить мир вокруг к лучшему. Может быть, это и есть единственно естественное состояние души — поиск себя. Так что, стоит принять этот вызов, чтобы, пройдя многое, наконец-то обрести гармонию и навсегда попрощаться с безысходностью и тоской по одиночеству и себе прошлому. Отражения наши как лики. Мы все — и святые, и падшие — словно ищем опору в ускользающем, неуловимом образе. Невозможно его удержать. Мы — все и ничто. Мне бы очень хотелось, чтобы эти истории помогли кому-то принять себя и сделать правильный выбор.
Сейчас я готовлю проект «Чтение со смыслом». Мария Миронова поверила в меня как автора, ей понравились мои рассказы – и теперь 30 января в Юсуповском дворце мы запускаем проект, который несет в себе множество смыслов. Помимо того, что мои рассказы будут читать ведущие артисты, ежегодно мы будем выпускать сборник в поддержку начинающих авторов. В качестве лидеров выступят писатель Андрей Астватцатуров и искусствовед Александр Боровский. В этом проекте я не только писатель, но и продюсер. Эта комбинация мне очень нравится, и она вполне гармонична. Я делаю то, что люблю.
Что для вас самое интересное в продюсировании?
Сначала рождается идея – иногда буквально в дружеском разговоре – и каким-то образом я уже вижу ее результат, словно предчувствую. Потом она начинает зреть, обрастает серьезным контентом и концепцией. Меня завораживает и сам процесс реализации – это настоящие метаморфозы и приключение. Сейчас у меня есть команда профессионалов, работа с которой превращается в творческий процесс. Я очень благодарна всем, кто верит в меня и помогает в реализации задуманного.
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Ирада Вовненко и Януш Вишневский
Писатель – это стиль жизни. Вы все время пишете? Что-то планируете издать в ближайшее время?
Сейчас я много пишу и очень внимательно. Как раз на днях мой редактор Антонина Семенова сказала, что пора отпустить текст. Править и улучшать можно до бесконечности. Это непросто. Я вообще стала очень придирчиво относиться ко всему и прежде всего к тому, что я делаю. Сборник «Отражение» будет издан в издательстве «Рипол-классик» в ближайшее время - с этих рассказов мы и начнем проект «Чтение со смыслом» вместе с Марией Мироновой. Мне очень приятно, что обложку и иллюстрации сделал художник Юрий Купер.
Кроме того, к 100-летнему юбилею «Дома книги» мы разработали проект передачи «Реноме» о книгах и людях, которая записывается в доме Зингера. Героями стали Сергей Мазаев, Виктория Толстоганова, Александр Боровский, Мария Миронова, Денис Мацуев. Передачу можно посмотреть на Youtube-канале «Дома книги». Два года назад я проходила мимо и мечтала о том, что мои книги будут там представлены – нужно верить себе и своим мечтам.
Выставка «Метаморфозы», посвященная великим русским художникам-сценографам, пройдет в БДТ. Гости театра увидят работы «мирискусника» Александра Бенуа, шестидесятника Юрия Купера, художника Михаила Шемякина и «правой руки» Товстоногова – Эдуарда Кочергина. Идея проекта – показать миры четырех космополитов и проследить их творчесике трансформации. Архитектор выставки – Андрей Воронов, соавтор «Фанерного театра» в БДТ.
С 19 ноября по 17 декабря
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