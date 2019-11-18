Ирада Вовненко: «Я делаю то, что люблю»

Как вам удается гармонично сочетать творческую и организаторскую деятельность?

Несколько дней назад я закончила работу над сборником рассказов «Отражение». Эта книга о том, что все мы ищем путь к себе, чтобы изменить мир вокруг к лучшему. Может быть, это и есть единственно естественное состояние души — поиск себя. Так что, стоит принять этот вызов, чтобы, пройдя многое, наконец-то обрести гармонию и навсегда попрощаться с безысходностью и тоской по одиночеству и себе прошлому. Отражения наши как лики. Мы все — и святые, и падшие — словно ищем опору в ускользающем, неуловимом образе. Невозможно его удержать. Мы — все и ничто. Мне бы очень хотелось, чтобы эти истории помогли кому-то принять себя и сделать правильный выбор.

Сейчас я готовлю проект «Чтение со смыслом». Мария Миронова поверила в меня как автора, ей понравились мои рассказы – и теперь 30 января в Юсуповском дворце мы запускаем проект, который несет в себе множество смыслов. Помимо того, что мои рассказы будут читать ведущие артисты, ежегодно мы будем выпускать сборник в поддержку начинающих авторов. В качестве лидеров выступят писатель Андрей Астватцатуров и искусствовед Александр Боровский. В этом проекте я не только писатель, но и продюсер. Эта комбинация мне очень нравится, и она вполне гармонична. Я делаю то, что люблю.

Что для вас самое интересное в продюсировании?

Сначала рождается идея – иногда буквально в дружеском разговоре – и каким-то образом я уже вижу ее результат, словно предчувствую. Потом она начинает зреть, обрастает серьезным контентом и концепцией. Меня завораживает и сам процесс реализации – это настоящие метаморфозы и приключение. Сейчас у меня есть команда профессионалов, работа с которой превращается в творческий процесс. Я очень благодарна всем, кто верит в меня и помогает в реализации задуманного.