Первые кадры выставки «Дейнека/Самохвалов», которая сегодня открывается в Манеже

К масштабной ретроспективе двух художников ЦВЗ «Манеж» подготовил образовательную программу с лекциями, например «Мода при Сталине» Мэган Виртанен или «Комиксы в СССР». Сотрудники выставочного зала разработали тактильные каталоги с рядом работ для слабовидящих и слепых, а также экскурсии для глухих и слабослышащих.

Для широкой публики выставка откроется 18 ноября, но у зарегистрированных участников форума будет возможность посетить ее первыми — с 14 по 16 ноября. До 17 ноября включительно на любой день работы выставки можно заранее купить билет онлайн по специальной цене: 200 рублей (вместо 300).

«Дейнека/Самохвалов»

ЦВЗ «Манеж»

18 ноября–19 января