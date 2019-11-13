Сегодня в рамках Культурного форума в ЦВЗ «Манеж» открывается выставка «Дейнека/Самохвалов», где зрители увидят около 300 работ Александра Самохвалова и Александра Дейнеки из 37 музеев и десяти частных собраний: от Архангельска до Нижнего Тагила. Куратор Семен Михайловский и архитектор Антон Горланов преобразили пространство выставочного зала в стадион с трибунами и футбольным полем на котором разворачивается матч между москвичом Дейнекой и ленинградцем Самохваловым. Оба художника ассоциируются у широкой публики с термином «соцреализм», хотя их наследие куда шире полотен середины 30-х–конца 50-х со стахановцами в белых костюмах на параде. Дейнека учился искусству графики в московском «ВХУТЕМАСе» у Владимира Фаворского, а Самохвалов изучал принципы сферической перспективы в живописи у Кузьмы Петрова-Водкина.
Первые кадры выставки «Дейнека/Самохвалов», которая сегодня открывается в Манеже
Экспозиция разбита на шесть основных разделов: война, мир, труд, спорт, герои и дети. Каждый раздел имеет свой цветовой код: красный — война, а желтый — спорт. В Петербург на выставку привезли такие известные картины Александра Дейнеки как «Оборона Петрограда», «После боя», «Утренняя зарядка», а также эскиз панно «Знатные люди Советской страны», которое демонстрировалось в павильоне СССР на Всемирной выставке в Париже. Значительную часть работ обоих художников предоставил Русский музей, например самый известный шедевр Самохвалова «Девушку в футболке», который зрители манежной выставки увидят в новом контексте — в окружении литографий и эскизов на тот же сюжет. Кроме хрестоматийных шедевров в Манеже покажут ранние графические работы авторов, иллюстрации для детских книг, агитационные плакаты, скульптуру и фарфор.
К масштабной ретроспективе двух художников ЦВЗ «Манеж» подготовил образовательную программу с лекциями, например «Мода при Сталине» Мэган Виртанен или «Комиксы в СССР». Сотрудники выставочного зала разработали тактильные каталоги с рядом работ для слабовидящих и слепых, а также экскурсии для глухих и слабослышащих.
Для широкой публики выставка откроется 18 ноября, но у зарегистрированных участников форума будет возможность посетить ее первыми — с 14 по 16 ноября. До 17 ноября включительно на любой день работы выставки можно заранее купить билет онлайн по специальной цене: 200 рублей (вместо 300).
«Дейнека/Самохвалов»
ЦВЗ «Манеж»
18 ноября–19 января
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.