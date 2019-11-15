В Саду Бенуа открылась выставка молодых петербургских художников "Winter Garden"/«Зимний сад»

Большая терраса Фермы Бенуа стала площадкой для групповой выставки выпускников Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица и Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Куратор "Winter Garden"/«Зимний сад» Александра Оминина, доцент Академии Штиглица, поместила работы известных скульпторов — Сергея Карева, Константина Новикова, Антонины Фатхулиной — рядом с произведениями совсем юными выпускниками двух Академий, которым обычно сложно найти пространство для реализации своих проектов. Среди участников выставки — художница Лиза Бобкова, которая одинаково удачно работает и с металлом, и с графикой, скульптор Никита Селезнев, группа группа Эс.Ка.Эм, которая уже несколько лет создает инсталляции для рейва Gamma.