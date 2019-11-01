Появился виртуальный «Музей исчезнувших картин», в котором показывают утраченные произведения искусства

Проект «Музей исчезнувших картин» запустил Государственный Русский музей совместно с РИА «Новости». Его цель — рассказать об истории произведений искусства и зодчества, которые были утрачены в годы Великой Отечественной войны, перестройки или «нулевых», пропали из музеев, частных собраний или экспозиций.

«Сегодня из ста восьмидесяти трех экспонатов, входивших в состав передвижной выставки 1940-1941 годов «Основные этапы развития русской живописи», только шестьдесят произведений вернулись в Государственный Русский музей. Благодаря проекту пользователи увидят две работы кисти известных русских художников Василия Верещагина и Аполлинария Васнецова, которые числятся пропавшими без вести. Поиск произведений продолжается», — рассказала заместитель директора Русского музея по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Ольга Бабина.

«Музей исчезнувших картин» доступен для iOS и Android.

Напомним, ранее Русский музей запустил виртуальный проект «Шедевры Русского», в котором представлены 10 произведений из коллекции музея, каждое из которых сопровождается аудиогидом в озвучке Михаила Боярского, Вячеслава Бутусова, Ивана Урганта, музыканта Дельфина, Аглаи Тарасовой, Михаила Шаца и других. А разработчики Google Arts & Culture создали виртуальную галерею «Искусство цвета». Все полотна в экспозиции размещены по цветовой гамме и разложены на оттенки. Теперь при помощи камеры на смартфоне можно побывать внутри полотен Рембрандта, Райли и Хокусая.