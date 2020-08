Летаргия и неоновая смерть: о чем выставка «Немосква не за горами» с искусством из регионов

За «Материальным ресурсом» начинается «Мимикрия» екатеринбургского куратора Светланы Усольцевой, которая подчеркивает, что ей интересны художники, мыслящие себя вне региональных рамок. Первая же работа — самая настоящая мимикрия под Документу — авторитетный послевоенный смотр искусства, проходящий раз в 5 лет в немецком Касселе. Художница понимает, ее туда, скорее всего, не возьмут, да и не только туда, поэтому делает свою выставку в другом Касселе, что в Челябинской области, то есть in the middle of nowhere. На заборе за которым распростерлось многокилометровое «ничего» она пишет Documenta — и именно этот жест, возможно, приближает ее к международному биеннале, а может — останется незамеченным, как и сотни таких концептуальных жестов.

Видео Анны Ротаенко «Лакшериат» тоже мимикрирует — это «фейк-трейлер фильма, которого не было, и быть не может», снятый во время поездки на море в неофициальную резиденцию группировки ЗИП, известной арт-группировки, системообразующей для Краснодара. Фейковый манифест Лакшериата — новая идеология нового рабочего класса понарошку, где лакшери — эстетическая категория, а богатство — контрреволюционно. Выход из бесконечной мимикрии, столько характерной для провинциальной культурной жизни, предлагают краснодарские художники, которые летом 2018 году провели серию интервенций под названием «X Культуры», занимая заброшенные особняки, баржи и даже один из уровней Шуховской башни, где устраивают собственные институции и тусовки.