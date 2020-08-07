Каким художником был Виктор Цой и при чем тут Шварценеггер — в KGallery открылась выставка его неизвестных работ

Последние годы жизни Цоя в Москве — какие они были? Чем его работы «московского» периода отличаются от того, что он делал в Ленинграде?

Вы с первого же вопроса задали беседе правильное направление. Парадокс для всех поклонников звезды Ленинградского рока в том, что это выставка московского художника Виктора Цоя с работами, созданными им с 1987 по 1990 год. Почему так четко обозначен этот период? Потому что это действительно отдельная часть жизни Цоя. В 1987 году Виктор приехал в зимнюю Ялту на съемки фильма «Асса» без документов. У него украли паспорт и записную книжку, и Цой словно начал жизнь с нуля. Об отсутствии паспорта он вспомнил только спустя пару лет, когда для оформления выезда за границу потребовались документы, а вот новую записную книжку купил сразу. И первой записью, занесенной в эту книжку, стало имя Наташи (Наталия Разлогова — Прим. ред), с которой Виктор познакомился той ялтинской зимой. Наташа стала его другом, а впоследствии — спутницей и музой. Встреча с ней обозначила начало нового Московского периода. В Ленинграде Виктор делал в смешанной технике графические и живописные работы небольшого формата и даже миниатюры, которые тоже представлены на выставке.

1988 год стал для Виктора знаковым — он окончательно расстался с Питером, продолжая много рисовать. Виктор постепенно смог увеличивать формат своих картин, выполненных на клеёнках и холстах, так как появилось место, где он мог спокойно работать и их хранить. А в 1990 году он полностью перешёл на акрил и холсты, что стало возможным благодаря поездкам за границу, где Цой закупил недоступные в Союзе материалы для живописи: фирменные профессиональные кисти, маркеры, фломастеры, краски и прочее. До этого все материалы для своих друзей художников привозила Джоанна Стингрей, стараясь обеспечить каждого хотя бы гомеопатическим минимумом красок для творчества. И поэтому картины Виктора, относящиеся к Ленинградскому периоду, в основном миниатюрного формата.