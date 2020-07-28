В государственном музее-заповеднике «Царское село» завершается подготовительный этап по восстановлению исторических интерьеров Зубовского флигеля Екатерининского дворца. Проект рассчитан до 2023 года — за это время планируется вернуть в экспозицию восемь интерьеров.
В Царском селе завершается подготовительный этап по восстановлению исторических интерьеров Зубовского флигеля
Работы по восстановлению исторических интерьеров Зубовского флигеля Екатерининского дворца в рамках проекта «Екатерина II. Личное пространство» начались осенью 2019 года. Сейчас на стадии завершения реставрационные проекты Туалетной и Рафаэлевской комнат, разрабатывается проект воссоздания Китайского зала.
Специалисты также вносят уточнения в проектные решения Купольного и Зеркального залов. В первом проводятся альфрейные работы по деревянным колоннам, предполагающие тщательную прорисовку рисунка по сухой готовой поверхности с нанесением нюансов освещения, во втором согласована модель лепных панно, начались работы по лепке, практически на половину восстановлен паркет.
«Мы практически завершили этап подготовительных работ. Впереди – еще более кропотливая работа по восстановлению великолепного убранства личных покоев императрицы Екатерины II. В ближайшее время планируем возобновить прерванные пандемией переговоры с Китаем по подбору аналогов панно в Китайском зале. Кроме того, найдено производство по изготовлению керамического декора для интерьера Зеркального зала и производитель «сложного» стекла, которое применялось для отделки Опочивальни и Табакерки», — рассказывает о планах директор ГМЗ Ольга Таратынова.
Воссоздание интерьеров Зубовского флигеля Екатерининского дворца ведется на основании сохранившегося иконографического материала из коллекции музея — акварелей, фотографий довоенного времени, а также коллекции автохромов, выполненных в 1917 году. Работы ведутся при поддержке ПАО «Газпром». Это не единственный совместный проект музея-заповедника и акционерного общества — в апреле 2019 года завершилась реставрация церкви Воскресения Христова в Екатерининском дворце, возведенной в XVIII веке по проекту архитектора Франческо Растрелли.
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