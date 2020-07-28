В Царском селе завершается подготовительный этап по восстановлению исторических интерьеров Зубовского флигеля

Работы по восстановлению исторических интерьеров Зубовского флигеля Екатерининского дворца в рамках проекта «Екатерина II. Личное пространство» начались осенью 2019 года. Сейчас на стадии завершения реставрационные проекты Туалетной и Рафаэлевской комнат, разрабатывается проект воссоздания Китайского зала.

Специалисты также вносят уточнения в проектные решения Купольного и Зеркального залов. В первом проводятся альфрейные работы по деревянным колоннам, предполагающие тщательную прорисовку рисунка по сухой готовой поверхности с нанесением нюансов освещения, во втором согласована модель лепных панно, начались работы по лепке, практически на половину восстановлен паркет.