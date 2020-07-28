В год своего 125-летия Русский музей при поддержке банка ВТБ открывает 29 июля масштабный выставочный проект «Художники и коллекционеры – Русскому музею. Дары. 1898-2019. Избранное». Произведения – от живописи и графики до скульптуры и предметов декоративно-прикладного искусства – выставлены в залах Корпуса Бенуа, Михайловского замка, Мраморного и Строгановского дворца.
Русский музей открывает выставку произведений, которые поступили в собрание от художников и коллекционеров
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Казимир Малевич, Три женские фигуры, 1930-е гг.
Выставка, призванная показать произведения искусства, которые попали в собрание Русского музея благодаря художникам, их наследникам и частным коллекционерам, насчитывает около 1500 предметов. С 29 июля экспозиция будет открыта во всех локациях музея. Она объединила произведения разных эпох и позволяет увидеть «групповой портрет» дарителей XIX-XXI веков, в число которых входили члены императорской семьи, известные меценаты и знаменитые художники.
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Икона, Святые Борис и Глеб, XVI в.
Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ: «Впервые за 18 лет сотрудничества с Русским музеем, которое является частью общебанковской программы "Культурная страна", мы поддерживаем столь уникальный по своему масштабу и содержанию проект. Именно дары меценатов, коллекционеров и художников составляют основу богатой коллекции Русского музея, благодаря им она стала крупнейшим в мире собранием национального искусства России. Выставка отдает дань уважения всем дарителям и станет настоящим праздником для искусствоведов и любителей».
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Николай Ге, Портрет Екатерины Ивановны Ге с сыном, 1885 г.
В Михайловском замке будут представлены памятники древнерусского искусства, произведения живописи и графики русских художников XVIII – первой половины XIX веков. Начало собрания рисунка и акварели связано с именем княгини Марии Тенишевой, которая передала свою графическую коллекцию императора Александра III, когда музей еще только формировался. Она включала работы Ореста Кипренского, Максима Воробьева, Алексея Венецианова, Карла Брюллова, а также иностранных мастеров, работавших в России. Произведения живописи и графики первой половины XIX века поступили в музей от наследников художников.
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Илья Репин, Бурлаки на Волге, 1872-1873 гг.
В Корпусе Бенуа помещены живопись, графика и скульптура второй половины XIX – середины ХХ века. Среди них – произведения Василия Верещагина, Валентина Серова, мастеров «Мира искусства» и эпохи Серебрянного века. В 1960- е гг. в музей попали работы Николая Рериха, подаренные его сыном Юрием Рерихом, а также Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова. Благодаря ленинградским коллекционерам, в хранении оказалось несколько объектов из собрания Павла Филонова и дары наследников Казимира Малевича.
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Михаил Врубель, Автопортрет, 1904 г.
Залы Мраморного дворца – это произведения советской живописи 1960-80-х гг. и современное российское искусство. Первым крупным поступлением в Отдел новейших течений стал дар деятелей ленинградского андеграунда Тимура Новикова и Сергея Бугаева, передавших музей свою коллекцию произведений объединения «Новые художники». Помимо этого, большое значение для пополнения коллекции имели дары галериста Марата Гельмана и коллекционеров Петера и Ирене Людвиг.
Выставочные пространства Строгановского дворца отведены кураторами под произведения декоративно-прикладного искусства и нумизматики.
29 июля – 14 ноября
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