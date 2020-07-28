Русский музей открывает выставку произведений, которые поступили в собрание от художников и коллекционеров

В Михайловском замке будут представлены памятники древнерусского искусства, произведения живописи и графики русских художников XVIII – первой половины XIX веков. Начало собрания рисунка и акварели связано с именем княгини Марии Тенишевой, которая передала свою графическую коллекцию императора Александра III, когда музей еще только формировался. Она включала работы Ореста Кипренского, Максима Воробьева, Алексея Венецианова, Карла Брюллова, а также иностранных мастеров, работавших в России. Произведения живописи и графики первой половины XIX века поступили в музей от наследников художников.