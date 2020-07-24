Новый паблик-арт в саду Benua Art Garden: переосмысление Летнего сада, 5-метровый кактус, AR-объекты

В саду современного искусства под открытым небом Benua Art Garden, которое в прошлом году появилось на Тихорецком проспекте, 18 июля открылась новая выставка паблика-арта «SUMMER GARDEN/ЛЕТНИЙ САД». Это уже третий выставочный сезон сада и его темой стал Летний сад — один из самых тиражируемых символов Ленинграда-Петербурга. Открывшийся после реконструкции он был раскритикован как музейным сообществом, так и жителями города. Новый облик не был принят петербуржцами, считавшими Летний сад одним из символов своей идентичности. Выставка «SUMMER GARDEN/ЛЕТНИЙ САД» переосмысляет образ Летнего сада с поправкой на пространство арт-сада, который соседствует с восстановленной Фермой Бенуа и шедевром советского модернизма ЦНИИ робототехники и технической кибернетики.

Одна из задач выставки и проекта Benua Art Garden в целом — предоставить площадку для молодых российских современных художников. Чтобы отобрать работы был объявлен открытый конкурс, а в жюри приглашены Наиля Аллахвердиева — арт-директор музея PERMM, Павел Пригара — директор ЦВЗ «Манеж», Альбина Мотор — сооснователь Института исследования стрит-арта, Елена Плахтий (Бенуа 1890), Кирилл Спассков (Академия им. А.Л.Штиглица), режиссер и художник Вера Мартынов, независимый куратор Сергей Баландин (галерея «Виктория») и Анастасия Пронина (Бенуа 1890) — куратор выставки и проекта Benua Art Garden. Из 70 присланных заявок жюри отобрало 16, в результате 7 работ были реализованы в пространстве сада современного искусства.