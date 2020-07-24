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Новый паблик-арт в саду Benua Art Garden: переосмысление Летнего сада, 5-метровый кактус, AR-объекты

  •  Андрей Люблинский «Самые красивые лошади в мире»

  • Артур Джаруллаев и его работа «Мечты садовода»

В саду современного искусства под открытым небом Benua Art Garden, которое в прошлом году появилось на Тихорецком проспекте, 18 июля открылась новая выставка паблика-арта «SUMMER GARDEN/ЛЕТНИЙ САД». Это уже третий выставочный сезон сада и его темой стал Летний сад — один из самых тиражируемых символов Ленинграда-Петербурга. Открывшийся после реконструкции он был раскритикован как музейным сообществом, так и жителями города. Новый облик не был принят петербуржцами, считавшими Летний сад одним из символов своей идентичности. Выставка «SUMMER GARDEN/ЛЕТНИЙ САД» переосмысляет образ Летнего сада с поправкой на пространство арт-сада, который соседствует с восстановленной Фермой Бенуа и шедевром советского модернизма ЦНИИ робототехники и технической кибернетики. 

Одна из задач выставки и проекта Benua Art Garden в целом — предоставить площадку для молодых российских современных художников. Чтобы отобрать работы был объявлен открытый конкурс, а в жюри приглашены  Наиля Аллахвердиева — арт-директор музея PERMM, Павел Пригара — директор ЦВЗ «Манеж»,  Альбина Мотор — сооснователь Института исследования стрит-арта, Елена Плахтий (Бенуа 1890), Кирилл Спассков (Академия им. А.Л.Штиглица), режиссер и художник Вера Мартынов, независимый куратор Сергей Баландин (галерея «Виктория») и Анастасия Пронина (Бенуа 1890) — куратор выставки и проекта Benua Art Garden. Из 70 присланных заявок жюри отобрало 16, в результате 7 работ были реализованы в пространстве сада современного искусства.

Помимо скульптуры в классическом понимании, зритель увидит медиа-арт, арт-интервенции, перформанс, кинетический объект  и digital-арт. В Саду Бенуа появится 5-метровый стальной кактус «Мечты садовода» художника, работающего с металлом, Артура Джаруллаева, скульптура «Пасечник» Ивана Зубарева, кинетический объект «Ботало» медиа-художницы Анны Мартыненко, «Порфировая ваза» Егора Звездина, скульптура «Скамейка-хребет» Константина Новикова — скульптора, который содам кинетические объекты для общественного пространства на реке Карповке,  арт-интервенция «Мифы» Алены Бегова, объект дополненной реальности «Тюленевый фонтан» Дианы Капизовой и работа «Оранжерея временно на реставрации» стрит-артиста и лауреата премии «ТОП-50» этого года Максима Имы. Кроме того в Саду Бенуа появится парная скульптура Андрея Люблинского «Самые красивые лошади в мире», предоставленная Центральным выставочным залом «Манеж» (Санкт-Петербург), который выступил партнером BENUA ART GARDEN в этом году.

Одновременно с открытием выставки заработает лекторий, слушатели которого  познакомятся  с кураторами, галеристами, художниками, которые стали авторами проекта. Подробнее о программе на сайте Benua art garden. Партнерами выставки  выступили ГК «БестЪ», лофт-квартал DOCKLANDS, «БестЪ. Коммерческая недвижимость», студия дизайна «Designic», оператор связи «Авантел», Светотехническая компания «РеКол-Свет», сеть коворкингов PAGE, Avenue-Apart на Малом и мувинговая компания «Деликатный переезд».  

Александра Генералова,
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