Музейный коллаб: как подростки стали советниками Пиотровского, а в Кронштадте появилось современно искусство

Военно-морской музей в Кронштадте впускает современных художников

Молодая и бодрая команда филиала ГЦСИ с офисом в Петербурге несет современное искусство в Филиал Центрального военно-морского музея «Кронштадтская крепость» где В здании Итальянского дворца в Кронштадте — он был построен еще в XVIII веке. Там же находится музей изобретателя радио Александра Попова.

Проблема музея: Свободные пространства, которые не заняты экспозицией.

С кем заколлабились: Художник-алхимик Михаил А. Крест — хранитель кронштадской резиденции для художников Государственного центра современного искусства. Дарья Правда — художница и куратор, которая много лет живет в Кронштадте.

Что получилось: В сентябре прошлого года открылся Музей современной алхимии и герметического искусства Герметаж Архив — тотальная инсталляция-аллюзия на кунсткамеры XVII–XVIII веков. В винтажных музейных витринах и шкафах Михаил выставил псевдобарочные реликварии со свитками комбинаторных систем, черепа, скелеты и сосуды с редчайшей 153-й дистилляцией спирта. Свитки из неразлагающегося 700 лет материала — произведения комбинаторного искусства, которым художник увлекся в 90-е. Первопроходцем был еще математик Лейбниц, а в ХХ веке его развивал концептуалист и минималист Сол Левитт.