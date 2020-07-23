Панк-выставка искусства Южной Кореи в Эрмитаже: волосатый фарфор, свинья в стразах и мощь k-pop

Давайте честно признаемся, что мы в России очень мало о нем знаем о современном корейском искусстве. И все же, что мы от него ждем, собираясь на выставку? Постколониализм, «стокгольмский синдром» по отношению к Америке, экономическое чудо, культ красоты. Южной Корее уже давно не надо заявлять о себе и создавать свой собственный сторителлинг: New York Times и The Guardian называют армию фанатов k-pop группы BTS отдельной политической силой, способной, например, сорвать ралли Трампа и вовлечь миллионы в социальный активизм. Более того — симпатичные парни из BTS уже стали крупными арт-менеджерами, которые продвигают проект Connect со звездами современного искусства вроде скульптора Энтони Гормли. Еще бы: ведь их аудитория в Instagram и 23,6 млн в Twitter — фанатов группы, которые сами себя называют ее «армией».

Действительно, k-pop’у удалось то, что не удалось сделать в свое время японской музыке, когда она была на пике популярности, ни, по большому счету, любой другой неанглоязычной музыке – не остаться субкультурной историей, собрать международную аудиторию и объединить общей идеей. Одним своим высказыванием по black lives matter (довольно мягким) BTS теперь могут поднять тысячи фанатов по всему миру и вдохновить их забронировать все места на выступлениях Трампа – и не прийти, заставив президента выступать под запись при пустых трибунах. Западная пресса уже шутит, что, может быть, только фанаты BTS и смогут найти вакцину от COVID-19.