Самый таинственный уличный художник Бэнкси создал новую работу в метрополитене Лондона. На ней изображены крысы — они чихают, спускаются с «парашютом» из медицинской маски, укрываются средством защиты, как одеялом и льют санитайзер на тэг Бэнкси. «Если не носишь маску — ты не понимаешь», — подписал работу художник.
Бэнкси оставил в лондонской подземке новую работу и посвятил ее коронавирусу
Напомним, в январе 2019 года в Париже похитили работу Бэнкси, созданную в память о жертва теракта в концертном зале «Батаклан». Граффити было нанесено на специальное прозрачное полотно, которое крепилось к двери. Злоумышленники, совершившие его кражу, попали в объективы камеры видеонаблюдения. В сентябре в Париже также похитили работу, созданную в 2018 году в посвящение 50-летию студенческих протестов в Париже 1968 года.
В мае Бэнкси создал инсталляцию Venice in Oil (впервые маслом и на холстах!) и перформативно выставил на Венецианской биеннале. А в июне самый таинственный уличный художник создал работу Keep out. Граффити появилось в лондонском аэропорту Хитроу — оно располагается на проходе в зону таможенного контроля для прибывших из стран Евросоюза и является высказыванием создателя против выхода Великобритании из объединения.
В октябре самая большая картина Бэнкси, Devolved Parliament, ушла с молотка на аукционе Sothebyʼs за 9,8 миллионов фунтов стерлингов. Это новый рекорд для работ стрит-арт-артиста — предыдущий был поставлен в 2008 году, когда картину «Незапятнанность» продали на нью-йоркских торгах за 1,9 миллиона долларов. А в декабре Бэнкси создал рождественский стрит-арт. «Бездомный» Санта-Клаус с оленями, взмывающими вверх, появился на стене в английском городе Бирмингем.
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