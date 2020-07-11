Картина бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта «Триумфальная арка» (L'Arc de Triomphe) продана на аукционе за 22,5 млн долларов, передает аукционный дом Christie’s.
Картина Рене Магритта «Триумфальная арка» ушла с молотка за 22,5 млн долларов
#AuctionUpdate #RenéMagritte’s poetic L’Arc de Triomphe achieves £17,798,750 against an estimate of £6,500,000-9,500,000. pic.twitter.com/SDVydyxvwE— Christie's (@ChristiesInc) July 10, 2020
Изначально стоимость картины оценили в сумму, вдвое меньшую предложенной на онлайн-аукционе «One: A Global sale of the 20th Century». Аукцион должен был пройти в Нью-Йорке, но был отменен из-за пандемии COVID-19.
Магритт создал«Триумфальную арку» в 1962 году, у картины в разное время было три владельца. На ней изображено могучее дерево на фоне из сине-зеленых листьев каштана. Образ дерева стал одним из основных мотивов в послевоенном творчестве художника.
По словам искусствоведов, в этой работе он прославлял «триумф гармонии, чувство абсолютного единения, целостность божественного замысла, процесс творения и непрестанного обновления, который мы наблюдаем лишь в природе».
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