Художник Loketski показал свою новую работу «Платформа» — в поддержку Кирилла Серебренникова

Так, на Лемболовой станции на информационной табличке появилась надпись «Платформа им. К. Серебренникова», отсылающая к проекту «Платформа» — чтобы его реализовать, Министерство культуры РФ выделило почти 129 миллионов рублей. На другом арт-объекте изображен сам Серебренников, а рядом с ним — надпись «(М)ученик».

В посте художник рассказал о своем знакомстве с деятельностью Серебренникова и об отношении к делу «Седьмой студии». По его словам, в 2016 году на него произвел сильное впечатление фильм «Ученик». «Неужели так можно было? Вот так просто взять и снять максимально острое кино про нас, про наше общество», — пишет он. Как признается Loketski, «Гоголь-Центр» на несколько лет стал его вторым домом. «Ходил на всё. Смотрел запоем. И я вам скажу: Кирилл Серебренников — один из лучших театральных режиссеров современной России. Величина таланта и масштаб личности таковы, что эти 129 миллионов ему нужно простить. Как Николай простил Пушкину, только при жизни», — считает он.

Loketski также выразил надежду на то, что приговор по делу «Седьмой студии» будет успешно обжалован. Он добавил, что, даже если этого и не произойдет, то найдется «такой же, как он, только чуть более более состоятельный поклонник, для которого сотня лямов — тьфу. И он просто закроет этот несправедливый долг».