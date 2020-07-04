Уличный художник из Петербурга Loketski представил новую работу, получившую название «Платформа». Он посвятил ее режиссеру и художественному руководителю театра «Гоголь-Центр» Кириллу Серебренникову, которого приговорили к условному сроку наказания по делу «Седьмой студии» о хищении 129 миллионов рублей.
Художник Loketski показал свою новую работу «Платформа» — в поддержку Кирилла Серебренникова
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"Платформа" Платформа им. К. Серебренникова. Платформа, которою никто не крал. Увидев в 2016-м фильм "Ученик", я был ошеломлен. Неужели так можно было? Вот так просто взять и снять максимально острое кино про нас, про наше общество. Помню, оглянулся: "Вы тоже это видели сейчас?! Режиссёра же за такое посадят!" Не за фильм или спектакль — у нас ведь нет цензуры. Посадят за наркоту, за растрату, еще за что, мало ли. Подкинут, подставят, на ровном месте до***тся. Решил тогда — буду ходить, пока не посадили! И “Гоголь-Центр" на несколько лет стал моим вторым домом. Ходил на всё. Смотрел запоем. И я вам скажу: Кирилл Серебренников — один из лучших театральных режиссеров современной России. Величина таланта и масштаб личности таковы, что эти 129 миллионов ему нужно простить. Как Николай простил Пушкину, только при жизни. Надеюсь, приговор по делу "Седьмой студии" будет успешно обжалован. А если нет, то найдётся такой же, как я, только чуть более состоятельный поклонник, для которого сотня лямов — тьфу. И он просто закроет этот несправедливый долг. @kirillserebrennikov Кирилл Семёнович, держитесь! ✊🏻 Моё уважение. _________ 📍Координаты: 60.411407, 30.333249 __________ #платформа #кириллсеребренников #гогольцентр #street_art_spb #loketski #стритарт #стритартспб #стритарт_спб
Так, на Лемболовой станции на информационной табличке появилась надпись «Платформа им. К. Серебренникова», отсылающая к проекту «Платформа» — чтобы его реализовать, Министерство культуры РФ выделило почти 129 миллионов рублей. На другом арт-объекте изображен сам Серебренников, а рядом с ним — надпись «(М)ученик».
В посте художник рассказал о своем знакомстве с деятельностью Серебренникова и об отношении к делу «Седьмой студии». По его словам, в 2016 году на него произвел сильное впечатление фильм «Ученик». «Неужели так можно было? Вот так просто взять и снять максимально острое кино про нас, про наше общество», — пишет он. Как признается Loketski, «Гоголь-Центр» на несколько лет стал его вторым домом. «Ходил на всё. Смотрел запоем. И я вам скажу: Кирилл Серебренников — один из лучших театральных режиссеров современной России. Величина таланта и масштаб личности таковы, что эти 129 миллионов ему нужно простить. Как Николай простил Пушкину, только при жизни», — считает он.
Loketski также выразил надежду на то, что приговор по делу «Седьмой студии» будет успешно обжалован. Он добавил, что, даже если этого и не произойдет, то найдется «такой же, как он, только чуть более более состоятельный поклонник, для которого сотня лямов — тьфу. И он просто закроет этот несправедливый долг».
Ранее Loketski представил новую работу с тремя заповедями стрит-арт художника. Он написал на трех осколках бетонных плит заповеди стрит-арт художника — «не убий», «не укради» и «не согласовывай стрит-арт». И подписал: «Все, что я думаю о стрит-арте, — в одной работе».
Напомним, в феврале петербургский уличный художник Loketski, известный своими работами на Парнасе, открыл первую персональную выставку. Экспозиция разместилась в Институте философии человека РГПУ имени Герцена на Малой Посадской улице. Выставка была поделена на три блока — ретроспектива уличных работ Loketski, фотографии жителей Парнаса и интервенции Loketski в учебное помещение.
12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, уличный художник Loketski разместил выдержки из документа на руинах бетонной плиты. Спустя месяц он закрасил стрит-арт черной краской так, что плита стала напоминать мемориал. Художник утверждает, что прошлая Конституция — это «текст, который мы теряем».
В своих первых работах Loketski использовал бетонные ограждения. На православную Пасху Loketski изобразил поздравительный стрит-арт в виде кулича, пасхи и яиц. Ранее Loketski создал стрит-арт «урну любви» — первая работа из серии «Раздельный сбор чувств» призвана напомнить, что «любовь не выбросишь». Плачущего Цезаря в рамках работы «Красоту спасет Рим». «Экономически невыгодную мать» — арт-объект, посвященный пожарам в Сибири, а также «Дверь в светлое будущее» — работу, затрагивающую проблемы взросления и ответственности. В конце мая на Парнасе появилась новая инсталляция «Когда-нибудь здесь будет что-нибудь» — метафоричный первый камень будущего парка на Заречной улице. А недавно на Парнасе появился «Философский камень» и раненый Наполеон со снежинкой во лбу.
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