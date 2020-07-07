Как Александр Шишкин-Хокусай сделал наш павильон для Венецианской биеннале, Фанерный театр для БДТ и остался собой

Вам не кажется, что вы как раз очень удобный художник и для кураторов, и для арт-менеджеров, и для бизнеса, которому сейчас нужно искусство? Ваши эффектные и понятные публике «фанеры» в прошлом году были и на Венецианской биеннале, и рядом с бутиком Babochka.

Насчет выставки в Тележном переулке рядом с Babochka: меня в проект пригласил Александр Боровский — это было не коммерческое предложение, а заход со стороны музея. Мне предлагали сотрудничество и «Пассаж», и ДЛТ, и оформить витрину Cartier , но я таких историй избегаю: мои объекты — которые вписываются совершенно в любой контекст, легко могут оказаться просто декоративным элементом, а мне этого не хотелось. Есть художник Андрей Бартенев — его инсталляции отлично смыкаются с миром моды — ему удается сохранить и лицо, и художественное качество, и в то же время быть привлекательным для обывателя. Мне понравилось, как мои работы стояли на Тележном переулке — а потом я увидел, как произведения превращаются в фон для фотографий — ничего плохого я в этом тоже не вижу. Мне, конечно, ближе более свободные пространства: заброшенные территории, дикие леса и болота там где нет охранников и строго говоря понятия института.

Получается, вы и с коммерческими историями крайне избирательный художник?

Да, абсолютно. К тому же мои работы достаточно трудоемкие в производстве: чтобы на все запросы отвечать мне нужно открывать завод по производству скульптур на потоке.