8 образов художницы Данини: от венецианского льва в Эрмитаже и оперной дивы до хора гопников

Тянитолкай из Пип-шоу

Первый раз появился на Пятой седьмой ярмарке «Севера 7» в кабинке для Пип-шоу: зритель платил 100 рублей, садился перед стеклом, за которым должна была появиться соблазнительная танцовщица, но появился тянитолкай. Перформанс герой устраивает только в приватной обстановке.

Вопрос: Должен ли художник эпатировать публику, чтобы стать известным и обсуждаемым?

Ответ: Алло, художник ничего не должен. Он сегодня — клоун на арене, завтра — отшельник-маргинал. Его выходки могут иметь разные мотивы, и это не обязательно желание попасть в газету или поломать фейсбук. Я действую в аффекте, нарушаю предполагаемый сценарий. В один день меня водят на привязи по самой крупной контемпорари арт ярмарке Cosmoscow, как ярмарочного медведя, в другой день я врываюсь в скромный артист-ток на Винзаводе, в третий вылезаю из кустов на деревенской вечеринке, на четвертый снимаюсь для глянцевого журнала. Что хочу, то и делаю. Живу в моменте: вбегаю, падаю, врезаюсь, теряю ориентиры, но потом встаю и покидаю место преступления.