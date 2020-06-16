8 образов художницы Данини: от венецианского льва в Эрмитаже и оперной дивы до хора гопников

Ностальгически ковры с окнами Windows от Данини в прошлом году стали всероссийским арт-мемом и объектом желания для коллекционеров, а перформансы, во время которых Данини, перевоплощается в безголовое существо с 4 ногами и прочих персонажей, прошли на ярмарке Cosmoscow и в Эрмитаже. «Собака.ru» задала вопросы 8 альтер-эго художницы.
Данини — лауреат XV премии Собака.ru «Топ50 Самые знаменитые люди Петербурга» 2020
Данини о травмоопасности перформансов (вместо пролога)
«Я бесконечно получаю нелепые травмы во время перформансов: например, отправляюсь в образе гопника на день рождения, потом двое суток провожу в накладной лысине, и у меня воспаляется и распухает лоб. Я иду в травму на третий день с распухшим лбом, пытаюсь объяснить, что со мной произошло, не вдаваясь в подробности. Я недавно подсчитала, что пять раз была в одном и том же московском травмпункте с какой-то нелепой проблемой, о которой мне хочется как можно меньше рассказывать. Пытаюсь делать вид, что это вообще не я, хотя врачи, наверное, каждый день видят людей с такой нелепой ерундой. Травмы после вхождений в образ во время перформанса — это очень смешная категория увечий, конечно».
Тянитолкай из Пип-шоу
Первый раз появился на Пятой седьмой ярмарке «Севера 7» в кабинке для Пип-шоу: зритель платил 100 рублей, садился перед стеклом, за которым должна была появиться соблазнительная танцовщица, но появился тянитолкай. Перформанс герой устраивает только в приватной обстановке.
Вопрос: Должен ли художник эпатировать публику, чтобы стать известным и обсуждаемым?
Ответ: Алло, художник ничего не должен. Он сегодня — клоун на арене, завтра — отшельник-маргинал. Его выходки могут иметь разные мотивы, и это не обязательно желание попасть в газету или поломать фейсбук. Я действую в аффекте, нарушаю предполагаемый сценарий. В один день меня водят на привязи по самой крупной контемпорари арт ярмарке Cosmoscow, как ярмарочного медведя, в другой день я врываюсь в скромный артист-ток на Винзаводе, в третий вылезаю из кустов на деревенской вечеринке, на четвертый снимаюсь для глянцевого журнала. Что хочу, то и делаю. Живу в моменте: вбегаю, падаю, врезаюсь, теряю ориентиры, но потом встаю и покидаю место преступления.
Венецианский лев
Появился впервые в Эрмитаже во время Интеллектуального марафона на Культурном форуме, где обсуждалась в том числе Венецианская биеннале. Собран из попсовых и клишированных образов, связанных с Венецией. Его наряд собран из ткани с принтом Versace, туристических кроксов, на нем золотая мотоциклетная защита и фейковые нашивки и фурнитура итальянских брендов.
Вопрос: Нужно ли быть художнику спокойным и послушным, чтобы с ним работали галеристы и кураторы?
Ответ: Не знаю. Нужно быть самим собой. Куратор или галерист — не значит начальник. Конечно, у него есть свои магические способности и символическая власть, но он как волшебник изумрудного города — тоже человек. Если вы сомневаетесь в себе, считаете что вам, художнику, не достает храбрости, сердца или мозгов, хороший куратор или галерист не будет вас менять. Скорее он вам даст понять, что все необходимое у вас уже есть. Всегда есть ограничения и правила, и в Эрмитаже вам не разрешат разлить бассейн, но ваше дело адаптироваться и добиваться своего. Я опираюсь на инстинкты. Если у вас с куратором хорошая связь, он поможет вам эмоционально и если нужно, пойдет с вами на Апрашку искать по лавкам в аренду сорок сумок Louis Vuitton. Конечно, нужно сохранять артистическую дерзость и, порой, использовать как инструмент. В конце концов мой перформанс в Эрмитаже — акт непослушания, побег от ведущих на веревках надзирателей и шутка над клишированными темами и образами — биеннале, заветные статуэтки Льва как высшая мера признания, туристический восторг и фейковые шмотки.
Горошек из салата Оливье
Персонаж получился методом скрещивания образа гопника, горгульи, оливье и горошка — обязательного элемента салата.
Вопрос: Что делать, если нет вдохновения и ты увяз в старых идеях и приемах?
Ответ: Одна из моих ролевых моделей по жизни — Петр I. Его излюбленные шутки над придворными повторялись из раза в раз на принудительных ассамблеях: на застолье каждый раз из торта появлялись карлики или вылетали голуби, била струя воды из фарфоровых фруктов. И царь заставлял придворных и гостей смеяться и показывать удивление как в первый раз. Люблю повторы, доведенные до крайности.
Есть ощущение, что ты застрял в салате? Перемешай ингридиенты, пересобери салат. Мне нравится брать старый образ и смешивать его с другими. И потом, один и тот же перформанс в другой среде — всегда другой перформанс. Оливье был моим первым сольным выступлением еще в ПРО Арте, на первой новогодней выставке, сыр-боре студенческих работ. В этом году салат был пересобран для прямого эфира в инстаграм журнала «Диалог Искусств». Сейчас мы все застряли в карантине. Мастер класс от Горошка — домашний перформанс для застолья из подручных средств. Эфир-оммаж программе «Званый Ужин». Рецепт Горошка: довести прием до крайности, перемешать идеи и скормить домашним. Развлечься, выспаться, начать сначала.
Оперная дива
Появилась благодаря любви Данини к итальянской опере. Образ выражает крайнюю драматичность и сверхтеатральность.
Вопрос: Что делать, если критики не приняли новую выставку, а в Facebook обсмеяли?
Ответ: Во-первых, как вы смеете?! Диве необходимо почитание, аплодисменты и цветы на каждое открытие. Меня изводят даже самые жалкие комментарии в сетях и косые взгляды завистников. В начале своего пути я постоянно сталкивалась с недоверием. После открытий и перформансов всегда я попадаю в серотониновую яму. Кажется, что все кончено, и больше не имеет смысла продолжать. На мои работы можно смотреть очень поверхностно, воспринимать их как шутки, мемы, яркие картинки. Однажды кто-то написал не самую лестную рецензию на мою выставку Диск Д, назвав мои работы цифровым лубком. Но я к такой критике не могу серьезно относиться: на 80 процентов эта рецензия состояла из буквального описания экспозиции, откуда-то еще и списанного. Работая с коллективными образами и клише я в некотором смысле рискую.
Моя подруга и куратор Юля Юсма как-то сказала, что я Канье Вест, артист на грани фола. Зависимость от чужого мнения — тяжелая болезнь. Поэтому работа с образами — моя терапия. Однажды какой-то художник подписался на меня в инстаграме, а через время мне прислали его фото в моем образе гопа с размноженными конечностями. Заимствование очевидно, но мне неинтересно в этом разбираться. Я звезда. Если кто-то не принимает то, что я делаю, это не провал. Провал — это внутреннее ощущение, и им тоже нужно уметь наслаждаться.
Примечание: редакция была вынуждена сократить ответ на 5 тысяч знаков, ввиду ограниченного количества места на полосе
Свидетель из Фрязино
Смесь свидетеля из Фрязино — героя мема, и адептов секты «Свидетели Иеговы», которые ходили по квартирам и раздавали буклеты с картинками райской жизни.
Вопрос: Как делать искусство, которое становится мемным? Каково быть мемоделом и мемом?
Ответ: Мем — это быстрая комедия с трагическим потенциалом. Я совмещаю разные образы, накладываю друг на друга и смешиваю с собственным. Свидетель не знает, как попал в такую ситуацию. Для множества людей он существует только как картинка. Пошел на свадьбу, превратился в анекдот. Потом он умер. Это добавляет свидетелю трагичности, и за неимением каких-либо известных качеств, он практически становится святым, оставшись навсегда в своем неуместном узнаваемом костюме.
Смотрительница
Была создана для перформанса во время «Ночи музеев», которая обычно воспринимается как повод ночью выпить на улице.
Вопрос: Как объяснять людям, что современное искусство — это ок?
Ответ: Многим, полагаю, нужно просто дать время. И потом, Вы знаете, искусство не должно Вам непременно нравиться. Любой отклик — это взаимодействие, и негативная реакция — тоже элемент коммуникации, свидетельство внутреннего процесса, химической реакции и жизни человеческой души. Моя ночная смена в Ночь Музеев была насыщенной и сложной. Кажется, Петербуржцам интереснее было танцевать под шлягеры у Бургер Кинга, чем поехать в бесплатные музеи ночью. И я могу не разделять их выбор, предпочитать классическую музыку и искусство, но моей задачей была охрана актуальных времени культурных ценностей. Поэтому я вышла на работу и провела ночь сидя около скопления танцующих людей на улице. Это был их перформанс, а я была смотрительницей. Мне жаль, когда коллеги, скажем из Русского Музея, выключают инсталляции за час до закрытия. Возникает конфликт — ведь посетители, которые пришли, хотят смотреть работы, представленные в музее. С другой стороны, эти смотрительницы сами становятся произведением, демонстративно отыгрывая свой перформанс.
Херувим
Образ херувима появляется в перформансах Данини, видео и объектах. Его особенность - сочетание ванильного романтического образа и устрашающих гримас под пацанской челкой.
Вопрос: Как совмещать петербургское барокко и московскую агрессивность?
Ответ: Злоупотребление петербургским барокко вызывает тошноту. Его избыточная эстетика довольно агрессивная: вы видели гримасы херувимов на Смольном соборе? А вот московская агрессивность — это, часто, признак уязвимости. Кажется, у Москвы и Петербурга больше общего, чем вам хочется думать. Пассивная агрессия по-петербуржски - навык, который у нас в крови. Часто нам нужно много времени провести на стороне, чтобы заметить это бревно в своем глазу. Мы держимся за всё родное, и за свой околоевропейский снобизм в том числе. В конце концов, он хотя бы элегантен. В Москве тоже есть своя специфика надменности, но она более купеческая и прямая. С ней можно разобраться напрямую, и быстро обо всем забыть. Здесь же что ни фраза — то загадка сфинкса. Попробуй разберись, кто что имел в виду, и кто кого обидел. Ну а вечное противопоставление Москвы и Петербурга, кажется, и вовсе существует только в нашем богатом петербургском воображении.
Attention choir
В названии этого перформанса заложен каламбур: в английском идиома attention whore обозначает личность, которая старается привлечь к себе внимание любой ценой. А слово choir подставленное вместо нецензурной лексики, переводится как хор.
Вопрос: Как привлекать внимание СМИ и широкой аудитории к своему искусству, если ты не Покрас Лампас?
Ответ: Работай от души, подруга. Будешь поменьше думать о том, как привлечь внимание СМИ, рыбка сама приплывет в твою сеть. Слово пацанов. Можешь, конечно, писать годами одно и то же красивое слово на заборе, и ждать другого результата. Но это, на самом деле, ни тебе, ни людям, особо-то не будет интересно. Рекомендуем обезоружить публику на деле, показать, на что ты, как артист способен: кто ты есть по жизни, понятно по твоим работам. Сразу ни у кого не получается, придется постараться. Нет толпы зрителей - исполняй тому, кто есть. Не приглашают кураторы — подтягивай единомышленников, делайте сами. Не печатают в журналах — попроси друзей пофоткать, пиши про свою практику. И сделай сайт уже, не будь оленем.
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