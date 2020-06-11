Михаил Пиотровский назвал дату открытия Эрмитажа для посетителей

Михаил Пиотровский Генеральный директор Эрмитажа Так просто сразу взять и распахнуть двери мы не можем… это должно быть постепенно. Примерно прикидываем, что в середине июля мы сможем нормально открыться.

Михаил Пиотровский также добавил, что пускать посетителей в музей будут только в масках перчатках — автоматы с ними, в том числе, установят при входе в Эрмитаж. Для гостей будут действовать новые правила. В частности, при просмотре экспозиции придется соблюдать социальную дистанцию с другими посетителями.

Генеральный директор музея также добавил, что после открытия Эрмитажа не во все залы «можно будет заходить», а общее время пребывания в музее принято решение ограничить — теперь для желающих попасть на выставки будут введены сеансы для посещения.

Напомним, что ранее Министерство культуры также заявило, что в случае снятия режима самоизоляции в регионе, где находится федральное учреждение, оно сможет начать работу. Решение о возобновлении приема посетителей будет зависеть от решения региональных властей.

Михаил Пиотровский уже отмечал, что ограничения на посещение музеев сохранятся и после окончания пандемии коронавируса. По мнению генерального директора Государственного Эрмитажа, санитарные требования к музеям, открывшимся после перерыва в работе, потребуют кардинально изменить систему приема посетителей. Он также сообщил, что за время пандемии коронавируса музей потерял около половины своих доходов.

Тем временем, Эрмитаж уже начал анонсировать осеннюю программу: серия перформансов под общим названием «Флора», посвященная экспонатам Эрмитажа, пройдет в октябре 2020 года. Тексты к ней напишут Евгений Водолазкин, Татьяна Толстая и другие авторы.



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