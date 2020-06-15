Куратор Ирина Актуганова объединила ученых и художников, создав в Колтушах самый трогательный научный музей (первый в России!)

В 90-е вы одной из первых в стране стали курировать технологическое искусство. Как так получилось?

В конце 80-х я закончила искусствоведческий факультет Академии художеств, но попасть в Эрмитаж или Русский музей, куда все хотели, было невозможно без связей. Поэтому я оказалась в зарождающемся сквоте на Пушкинской, 10 в коммерческой галерее «10-10», которую организовал основатель «Пушкинской» Сергей Ковальский. Набралась опыта и открыла свою галерею с живописью и графикой на Невском, но это было скучно, я чувствовала, что истина спрятана где-то по направлению к компьютерам. Познакомилась с первыми в городе торговцами PC и провайдерами: они предлагали оцифровать картины и повесить на сервер, но я понимала, что это — фигня. На Невском я заработала денег и вернулась в сквот на Пушкинской, где были свободные и бесплатные помещения, и в марте 1994 года открыла некоммерческую «Галерею 21». Судьба послала мне искусствоведа и философа Аллу Митрофанову, которая читала лекции про медиа-арт и электронные искусства перед рейвами в клубе Тоннель. Я в то время не была ни разу за границей, а она была в арт-сообществах США и Европы. Так «Галерея 21» стала пространством медиа-арта и концептуального искусства, которым тогда больше занимались москвичи.