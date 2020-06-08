Жительница Петербурга Екатерина Хозацкая — автор Instagram-аккаунта «Коломна глазами художников», в котором выкладывает работы Александра Бенуа, Бориса Кустодиева, Александра Ведерникова и других художников, изображавших Коломну.
Instagram дня: Петербурженка выкладывает пейзажи Коломны работы Кустодиева, Бенуа и других художников
Екатерина рассказала «Бумаге», что сначала ее интересовали старые фотографии Петербурга, затем девушке начали попадаться картины с изображением доходного дома Кондратьева на площади Кулибина — этот дом стал первым, чьи изображения собирались на старте арт-проекта. Позднее Екатерина Хозацкая расширила поиски до всей Коломны.
Картины она ищет на тематических сайтах по топонимам или смотрит работы художников, изображавших Петербург. На старте «Коломны глазами художников» Екатерина размещала под изображениями дневниковые записи или исторические справки, однако позднее отказалась от этого формата.
Сейчас девушка ведет нечто вроде онлайн-каталога и исторической арт-хроники района, подписывая имя художника, год создания работы и материалы, с помощью которых была нарисована картина.
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