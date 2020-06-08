Instagram дня: Петербурженка выкладывает пейзажи Коломны работы Кустодиева, Бенуа и других художников



Картины она ищет на тематических сайтах по топонимам или смотрит работы художников, изображавших Петербург. На старте «Коломны глазами художников» Екатерина размещала под изображениями дневниковые записи или исторические справки, однако позднее отказалась от этого формата.

Сейчас девушка ведет нечто вроде онлайн-каталога и исторической арт-хроники района, подписывая имя художника, год создания работы и материалы, с помощью которых была нарисована картина.