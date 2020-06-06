Художник Бэнкси показал новую работу на фоне протестов в США

Напомним, фильм про уличного художника Бэнкси в российских кинотеатрах планирует уже в августе показать кинокомпания «Пионер». Дублированный трейлер картины уже опубликован на YouTube-канале прокатчика.

Добавим, что Бэнкси также создал несколько работ во время пандемии коронавируса. Его первая работа на была не похожа на привычные картины, ведь нарисовал художник ее не на улице, а дома. Теперь весь мир знает, что он тоже соблюдает самоизоляцию, а еще — что он женат.

Вторую работу Бэнкси передал в больницу в Саутгемптоне. На рисунке уличный художник изобразил медсестру в супергеройском плаще и подписал его «Game changer», что дословно можно перевести как «тот, кто меняет правила игры». По размерам картина — около одного квадратного метра. Вместе с работой художник оставил записку для сотрудников медучреждения: «Спасибо за все, что вы делаете. Я надеюсь, что это [рисунок] принесет немного света в это место, пускай он и только черно-белый». Злоумышленник недавно пытался украсть ее, но ничего не вышло.