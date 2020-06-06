Английский художник Бэнкси посвятил свою новую работу протестам в США, произошедших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он опубликовал картину в своем Instagram-аккаунте.
Художник Бэнкси показал новую работу на фоне протестов в США
Бэнкси изобразил траурный портрет с безликой черной фигурой, возле которой находятся цветы и свечи, а над ним – американский флаг, угол которого загорелся от пламени свечи. Как признался автор, он думал, что должен молчать и выслушать мнение чернокожих людей об этой проблеме. Однако со временем он понял, что это не только их проблема, но и его.
«Цветные люди терпят неудачи из-за системы. Белой системы. Как неисправная труба, она топит квартиры людей, живущих внизу. Эта ущербная система заставляет их страдать, но не их задача ее исправлять. Они и не могут — никто не пустит их в квартиру наверху», — высказался Бэнкси. Он считает, что белые люди обязаны решить эту проблему, «иначе кто-то будет вынужден подняться наверх и выбить дверь».
Напомним, фильм про уличного художника Бэнкси в российских кинотеатрах планирует уже в августе показать кинокомпания «Пионер». Дублированный трейлер картины уже опубликован на YouTube-канале прокатчика.
Добавим, что Бэнкси также создал несколько работ во время пандемии коронавируса. Его первая работа на была не похожа на привычные картины, ведь нарисовал художник ее не на улице, а дома. Теперь весь мир знает, что он тоже соблюдает самоизоляцию, а еще — что он женат.
Вторую работу Бэнкси передал в больницу в Саутгемптоне. На рисунке уличный художник изобразил медсестру в супергеройском плаще и подписал его «Game changer», что дословно можно перевести как «тот, кто меняет правила игры». По размерам картина — около одного квадратного метра. Вместе с работой художник оставил записку для сотрудников медучреждения: «Спасибо за все, что вы делаете. Я надеюсь, что это [рисунок] принесет немного света в это место, пускай он и только черно-белый». Злоумышленник недавно пытался украсть ее, но ничего не вышло.
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