В Facebook есть закрытая группа, где покупают искусство даже экс-пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова и Валерия Гай Германика

«Шар и крест» как спасение

Из-за пандемии петербургский художник Андрей Люблинский, известный на всю страну как создатель пермских «красных человечков», потерял ⅔ своего дохода. Люблинский придумал картинку: на изображение чумного доктора со средневековой гравюры он наложил форму и рюкзак доставщиков еды из разных сервисов и понял — это хит. Художник сделал тираж работ 13 на 18 см — цифровая печать на картоне и продал их на 120 тысяч (2 тысячи за штуку): «чумные курьеры» желтого цвета разлетелись за два дня, один заказ коллекционеру доставляли на вертолете. Маркет-плейсом, который помог Люблинскому быстро решить финансовые проблемы, стала закрытая группа в Facebook под названием «Шар и крест», которую в марте создал московский галерист, создатель галереи «Перелетный кабак», Максим Боксер.

Сейчас в группе 11 тысяч человек. Это художники, коллекционеры, арт-критики и просто ценители прекрасного, которых пригласил кто-то из друзей. Среди них, как нам удалось обнаружить, бывший пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова, художница и одна из первых российских галеристок Айдан Салахова, режиссер Валерия Гай Германика, директор музея «Гараж» Антон Белов, классики российского современного искусства Владимир Дубосарский и Юрий Альберт.

Рядом с мэтрами размещают работы «ноунеймы», торгующие наивными рисунками в блокнотике и пейзажами с пленеров. Для петербургских коллекционеров особенно приятно наличие на «базаре» местных художников, которые давно уже продаются в респектабельных галереях: отметившийся на Венецианской биеннале Александр Шишкин-Хокусай, Александр Дашевский, Влад Кульков, Ирина Дрозд, отдают эскизы и графику за 3–8 тысяч рублей.