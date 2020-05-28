«90 миллионов рублей мы уже потеряли за эти месяцы. Люди потеряли в зарплате до 50%. Проблемы большие. Сейчас сотрудники музея смогут получать только оклад. У нас много сотрудников свыше 65 лет. Мы — единственный музей, кто оплатил им больничные листы, так как они не могли ходить на работу. Я всячески сопротивляюсь плате за посещение Летнего сада, потому что это все равно не решит проблем. Когда-то он был платным, в советские времена… Сейчас, может быть, и придется», — сообщил Гусев.

Сроки открытия Русского музея остаются неизвестны — по словам Гусева, в первую очередь и в тестовом режиме посетителей сможет принять Михайловский дворец. В обычное время через него проходит около 2 тысяч посетителей в день — сейчас же, при соблюдении требований Роспотребнадзора, он сможет принимать от 80 до 200 человек. Билеты посетители будут приобретать онлайн, затем их будут запускать в музей на получасовые сеансы по 5-10 человек.

«Все трудности у нас впереди. Сейчас мы отдохнули и расслабились. Самоизоляция — как пост православный, полезна для духовного и физического здоровья. Но теперь начнутся трудности. Главный вопрос: когда и с какими ограничениями будет открыт музей. Они [посетители] не смогут задерживаться, надо будет следить за всеми, поторапливать. Какой в этом смысл? Лучше не торопиться с открытием, а открыть тогда, когда будет разрешено проведение массовых мероприятий. Однако решений окончательных у нас пока нет», — добавил Гусев.

Напомним, из-за вынужденного закрытия, связанного с пандемией коронавируса, Третьяковская галерея потеряла почти три миллиона евро. До пандемии потерянные средства культурное учреждение хотело направить на новые проекты и программы и общее развитие музея. Ранее директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что за время пандемии коронавируса музей потерял около половины своих доходов. В середине апреля он также предположил, что ограничения на посещение музеев сохранятся и после окончания пандемии коронавируса.

Министр культуры России Ольга Любимова также планирует обратиться к Роспотребнадзору с просьбой разрешить доступ посетителей в музейные парки. Об этом просят руководители ряда музеев страны — от Царского села до Петергофа.