Третьяковская галерея потеряла почти в 3 млн евро за время карантина

«Мы определили сразу же, с самого начала свои потери — это примерно 30 тысяч евро в день. Получается, мы в месяц теряем сумму в 900 тысяч евро, поэтому общие наши потери за три месяца будут, где-то 2 миллиона 700 тысяч евро. Это недополученные доходы», — заявила Трегулова в рамках дискуссии онлайн-форума «Музейный гид».

Трегулова уточнила, что эта сумма составляет почти 90% от прибыли музея за время закрытия. Сейчас у Третьяковской галереи работает только интернет-магазин. До пандемии потерянные средства культурное учреждение хотело направить на новые проекты и программы и общее развитие музея.

Однако глава галереи также добавила, что самоизоляция помогла им наладить диалог со зрителем и нарастить аудиторию в онлайне. В качестве примера она привела фильм «Третьяковка со Шнуром», который за два месяца посмотрело 750 тысяч человек на разных платформах: «И 750 тысяч человек поняли, что искусство — это не скучно, это не что-то навязанное, а что это круто», — добавила Трегулова.

Напомним, сегодня, 26 мая, министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, когда учреждениям культуры разрешат постепенно открываться после карантина. Однако она добавила, что в Москве и Петербурге решение о запуске музеев, театров, концертных площадок и прочих мест досуга федеральные власти будут принимать вместе местным правительством.

Ранее директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что за время пандемии коронавируса музей потерял около половины своих доходов. В середине апреля он также предположил, что ограничения на посещение музеев сохранятся и после окончания пандемии коронавируса.



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