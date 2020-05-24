Инсталляции петербургского художника, каллиграфа и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Покраса Лампаса, которые были выставлены в городской среде, пропали в течение часа. Об этом рассказал сам автор работ в своем аккаунте Instagram.
Петербуржцы похитили уличные работы Покраса Лампаса в течение часа после установки
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Сегодня инсталлировали мои работы по любимому Петербургу. ⠀ Удивительно живет город — меньше, чем за час, забрали 5 из 6 работ. Последнюю мы повесили просто выше других — нас узнали местные ребята и вынесли из дома стремянку. ⠀ С одной стороны я понимаю, почему в Петербурге не так много стрит-арта, с другой — значит больше прекрасных мест для работы. ⠀ В следующий раз приготовим новое послание от нас с @varlamov с обоями и клеем, так что слежите за новостями и сторис. Ну и спасибо @antonrudzat и @maxvernik за кампанию! ⠀ P.S.: Искренне хочется верить, что если люди и взяли работы из улицы к себе домой, то не для перепродажи на Авито. ⠀ Всем вдохновения, всех обнимаю! И до новых встреч. 🤘🏻🔥
«Удивительно живет город — меньше, чем за час, забрали 5 из 6 работ. Последнюю мы повесили просто выше других — нас узнали местные ребята и вынесли из дома стремянку», — написал Покрас Лампас. «С одной стороны я понимаю, почему в Петербурге не так много стрит-арта, с другой — значит больше прекрасных мест для работы», — добавил он.
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В сторис художник отметил, что «у многих соблазн взять работы слишком велик», но попросил оставить их для всех зрителей в городе. «Петербург, вы меня просто разочаровываете», — признался он, при этом добавив, что первую инсталляцию украли через 30–40 минут после установки. Также Покрас Лампас выразил надежду, что люди забрали эти работы домой, а не для перепродажи.
Ранее Покрас Лампас создал плакат «Мой руки, будь дома, ок?». Своей новой работой художник напоминает о необходимости соблюдать самоизоляцию в период пандемии и призывает напоминать об этом другим — скачивая плакат, меняя верстку или цвета, печатая его и делясь с друзьями.
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