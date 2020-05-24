Петербуржцы похитили уличные работы Покраса Лампаса в течение часа после установки

В сторис художник отметил, что «у многих соблазн взять работы слишком велик», но попросил оставить их для всех зрителей в городе. «Петербург, вы меня просто разочаровываете», — признался он, при этом добавив, что первую инсталляцию украли через 30–40 минут после установки. Также Покрас Лампас выразил надежду, что люди забрали эти работы домой, а не для перепродажи.