Отмененную в этом году «Ночь музеев» заменят онлайн-экскурсиями и играми

Как рассказала PR-координатор акции Екатерина Карпова: «Следующая "Ночь музеев" планируется в Петербурге 15 мая 2021 года, в ночь с субботы на воскресенье, в выходные, ближайшие к Международному дню музеев».

В ближайшую субботу, 16 мая, участники «Ночи музеев» проведут различные активности в режиме онлайн. За подробностями координаторы предлагают идти на официальный сайт акции, а также портал «Культура Петербурга». Там, например, доступны виртуальные экскурсии по Русскому музею, интеллектуальные игры от Новой Третьяковки и другие активности.

Осенью «Ночь музеев» перезапустится в формате городской акции «Ночь искусств», которая пока назначена на 3 ноября. «Петербургские музеи начали разрабатывать программу с учетом возможного соблюдения социальной дистанции и ограничения количества посетителей в музейных залах», — сообщает пресс-служба.

По формату новый культурный фестиваль будет отличаться от «Ночи музеев». Куратор акции в Петербурге Наталия Яблонская отметила, что команда уже решает, как провести событие в максимально комфортных и безопасных условиях без потери содержания.

Напомним, в 2019 году в акции «Ночь музеев» приняли участие 120 петербургских галерей, библиотек и музеев. Ее гостями стали свыше 100 тысяч зрителей.

Сейчас из-за пандемии коронавируса в стране закрыты все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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