Директор Музея стрит-арта Татьяна Пинчук: «В 2020 не будет новых выставок»

«Как правило, за счёт того, что выставка стоит полгода, с мая по сентябрь, у нас есть возможность её окупить — за счёт билетов, сувениров и прочего. Теперь же такой возможности нет. Скорее всего, в музее в 2020 не будет новых выставок», — отметила Пинчук.

Сейчас Музей стрит-арта планирует сосредоточиться на сотрудничестве локальными художниками, авторами и кураторами. В конце марта они объявили open call для последних с возможностью реализации проектов на территории бывшего завода слоистых пластиков. Итоги отбора планируется подвести к 1 июня.

Команда Пинчук — а в ней осталось всего четыре человека из 15 — продолжает искать источники финансирования Музея, потому что гостевые события, которые также приносили доход музею, сейчас тоже оказались под запретом из-за пандемии.

Она также отметила, что команда Музея стрит-арта уже попросила правительство города освободить их от налогов и отсрочить выплаты по коммунальным платежам, чтобы поддержать их в период пандемии, однако пока не получила ответ из Смольного. Параллельно Музей подается на президентский грант, а также в Фонд Потанина и в V-A-C Foundation.

Пока существует вероятность, что Музей стрит-арта сможет принять участие в ярмарке современного искусства SAM Fair, которая запланировала на осень 2020 года.

Ранее мы рассказывали, как введенный режим самоизоляции в Петербурге, который поставил на паузу арт-жизнь в городе, оказался на руку уличным художникам. Напомним, в конце марта частные учреждения культуры Петербурга обратились к правительству с просьбой поддержать их в период пандемии COVID-19. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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