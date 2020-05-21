Как художник Елена Воронова стала портретистом рук

Art Russia

В этом году я участвовала в крупнейшей ярмарке современного искусства в России – Art Russia. Несмотря на дебют на этом форуме, мой корнер получился очень популярным: всегда было много людей – с ними мы беседовали о картинах и их смыслах. Конечно, во многом благодаря моей любимой теме рук, которая так широко не использовал никто из участников. Но самым успешным полотном оказалась картина «Почему бы не попробовать?», хотя она задумывалась как эксперимент на тему «Рождения Венеры» Сандро Боттичелли. Мне просто хотелось поразмышлять, как прекрасная и чувственная Венера могла бы выглядеть сегодня – в наше время. С одном стороны, она все такая же нежная, с другой – уже одета в милитари-парку. Более того, кто-то сначала закрыл ей глаза, а потом решил один приоткрыть. Получилось, как будто она смотрит из далекого мира на себя новую, а мы из XXI века смотрим на нее. У моей фантазийной Венеры появилось невероятное количество фанатов, и она попала чуть ли не во все Инстаграм-аккаунты страны.