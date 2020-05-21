Закончив экономический вуз и проработав несколько лет по специальности, Елена Воронова поняла, что хочет посвятить себя любимому делу, которым занималась всю жизнь, – живописи. Сейчас художник из Петербурга – портретист рук, участник крупнейшего отечественного форума современного искусства Art Russia в Москве, оформитель дизайнерских интерьеров и автор собственного мерча. Среди героев полотен – мастерицы народного промысла «Крестецкая строчка», хореограф Мариинского театра Юрий Смекалов, актриса Полина Маликова (Толстун) и писатель Ирина Оганова.
Как художник Елена Воронова стала портретистом рук
Судьба быть художником
Я рисовала всегда – сколько себя помню. С самого детства были занятия с педагогами, потом – художественная школа, параллельно с учебой в университете – классы с художниками и даже участие в выставках в ЦВЗ «Манеж». Конечно, родители настояли на поступлении в вуз, где я могла бы получить специальность для будущего. Так я закончила ФИНЭК, никогда не стремившись быть экономистом. Тем не менее, полученный диплом где-то спрятан дома, а за плечами все-таки есть несколько лет работы по профессии. Переломным моментом оказалась учеба в знаменитой школе дизайна «Детали», где я окончательно поняла, чем на самом деле хочу заниматься каждый день и всю жизнь. Так моя судьба изменилась раз и навсегда, сделав выбор в пользу своего творчества. Честно говоря, я рада тому, как сложился мой путь: чтобы художник мог сказать и выразить что-то по-настоящему важное, у него за плечами должен быть опыт, жизненный, чувственный, эмоциональный.
Все в твоих руках
Основной лейтмотив в моих работах – руки. Если многие в своих картинах рассказывают о персонаже через классический портрет, то для меня руки – это то, что может поведать даже больше, чем лицо. Когда ты внимателен и остро чувствуешь, то они тебе доверяют все о человеке: о его личности, темпераменте, энергии, характере, воле, складе ума и профессии. Руки балерины, повара, писателя – очень разные, а передать уникальность, выразительность, деликатность и целую жизнь через такой образ очень сложно. Большим событием для меня стала выставка «Все в твоих руках», где я показала картины только с руками, и через них попыталась раскрыть проблематику «современного рабства», института семьи, соблазнов.
-
«Почему бы не попробовать?», холст, масло
Art Russia
В этом году я участвовала в крупнейшей ярмарке современного искусства в России – Art Russia. Несмотря на дебют на этом форуме, мой корнер получился очень популярным: всегда было много людей – с ними мы беседовали о картинах и их смыслах. Конечно, во многом благодаря моей любимой теме рук, которая так широко не использовал никто из участников. Но самым успешным полотном оказалась картина «Почему бы не попробовать?», хотя она задумывалась как эксперимент на тему «Рождения Венеры» Сандро Боттичелли. Мне просто хотелось поразмышлять, как прекрасная и чувственная Венера могла бы выглядеть сегодня – в наше время. С одном стороны, она все такая же нежная, с другой – уже одета в милитари-парку. Более того, кто-то сначала закрыл ей глаза, а потом решил один приоткрыть. Получилось, как будто она смотрит из далекого мира на себя новую, а мы из XXI века смотрим на нее. У моей фантазийной Венеры появилось невероятное количество фанатов, и она попала чуть ли не во все Инстаграм-аккаунты страны.
-
«Крестецкая строчка», холст, масло
Мастера
Сейчас через тему рук я рассказываю истории талантов и людей, которые сделали правильный для себя выбор в жизни. После выставки «Все в твоих руках» родилась мысль зафиксировать портреты рук мастеров своего дела и талантливых людей, увлеченных тем, что они делают. Сейчас этот проект еще в работе, но многое уже сделано. Среди героев – хореограф Юрий Смекалов, писатель и блогер Ирина Оганова, стилист Алексей Осипчук, актриса Полина Маликова (Толстун), певица Татьяна Буланова и шеф-повар Александр Белькович. Со всеми мы встречались, беседовали, я стремилась узнать как можно лучше героя и зафиксировать характерные жесты, потому что цель проекта – показать эти личности именно через руки. На одной из работ изображены руки кружевниц фабрики «Крестецкая строчка». Летом я ездила в Новгородскую область, чтобы познакомиться с этим народным промыслом. Мастерицы, уникальная и ценнейшая ручная вышивка, то, с какой любовью это восстановлено и как важно поддерживать народные промыслы, чтобы не потерять часть нашей истории и ДНК, – абсолютно все произвело на меня колоссальное впечатление.
-
«Родится в нужной семье», холст, масло
Тонкая работа
Не так давно я познакомилась с хирургом Владимиром Заварухиным, ведущим специалистом по детской травматологии и ортопедии Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И.Пирогова. Вместе с коллегами они работают с патологиями детских рук. У нас родилась идея социального проекта, чтобы привлечь внимание к этой профессии. Мне хочется показать с помощью визуального языка сложность и изящество тончайшего труда ортопедов-травматологов не абстрактно, а вполне конкретно. Сейчас я работаю над серией картин, которые, надеюсь, можно будет увидеть в конце этого года. В качестве подготовки я даже посетила несколько операций, потому что перед тем как приступать к картине, художник должен досконально изучить свою тему. В этом проекте такой подход особенно важен.
Сюжеты
Сюжеты картин рождаются из жизненных принципов, которые мне близки, и мироощущения в целом. Так, в основе картины «Будущее скрыто» лежит мое отношение к прошлому и будущему. Мне кажется, что нужно жить настоящим: привязка к прошлому приводит к депрессии, а озабоченность будущим порождает тревогу. Поэтому я считаю: надо жить здесь и сейчас. Может быть, из-за такой позиции мне легче переживать самоизоляцию. Каждая моя работа – это философское размышление, где я всегда оставляю зрителю возможность додумывать сюжет и историю происходящего, которая часто меняется от контекста. Например, в картине «Выхода нет?» сегодня открылось нечто совсем иное: при написании я вкладывала в название иной смысл, а теперь, когда мы все сидим дома и вырваны из нашей привычной жизни, полотно стало особенно актуальным.
-
Фантазия на тему картины Альбрехта Дюрера «Руки молящегося», холст, масло
Смыслы в интерьере
Часто ко мне обращаются дизайнеры и заказчики, которые хотели бы дополнить моими картинами интерьер. Это абсолютно точно те, кто стремится наполнить смыслами не только свою жизнь, но и пространство. Думаю, им важно, что мои картины – не просто яркие цветовые пятна. Скорее живописные рассуждения и философские размышления. Однажды я портретировала руки в духе «Рук молящегося» Альбрехта Дюрера, а не так давно по детским фотографиям жены заказчика рисовала ее портрет на поле, усеянном цветам. Такое нежное признание в любви, которое, кроме прочего, было украшено стихами супруга – их я вписывала каллиграфическим почерком.
Каждый день с искусством!
В какой-то момент друзья намекнули, что с удовольствием носили бы футболки с принтами моих картин. В душе это отозвалось очень положительно: я решила дать моим полотнам еще одну жизнь в новом качестве, и работы нашли свое эстетическое продолжение в одежде. Сначала, конечно, нужно было разыскать идеальное производство и лучшую печать. Близкие знают, какая я перфекционистка, и мне не стыдно ни за качество, ни за фасон. Сейчас у меня заказывают футболки, толстовки и платья-футболки. Мужчины очень любят «Боксерские перчатки», а женщины – «Сладкий яд», хотя оба принта часто носят и те, и другие.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.