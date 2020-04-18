«Екатерина II. Личное пространство» – уникальный реставрационный проект, стартовавший в музее-заповеднике «Царское Село» при поддержке ПАО «Газпром». Он вдохновил мастера балетной фотографии Дарьян Волкову на пронзительную фотосессию с участием прима-балерины Михайловского театра Екатерины Борченко. Мы поговорили с инициаторами и участниками прекрасной истории.
Фотопроект. Историю о вечной красоте сняли в Царском Селе
Ольга Таратынова, директор музея-заповедника «Царское Село»
О том, как будут возрождаться личные комнаты Екатерины II
«В октябре прошлого года мы анонсировали начало совместного с Газпромом масштабного реставрационного проекта «Екатерина II. Личное пространство». Речь идет о воссоздании интерьеров Зубовского флигеля Екатерининского дворца – тех самых, в которых жила императрица и убранство которых было полностью утрачено в годы Великой Отечественной войны. Конечно, эта задача – чрезвычайно амбициозная. Во-первых, это знаковые интерьеры, шедевры XVIIIвека. Во-вторых, нам предстоит колоссальная исследовательская, научная работа. Впереди пять лет – мы рассчитываем, что в 2023 году залы смогут принять первых посетителей. Восемь помещений– Синий (Табакерка), Зеркальный и Серебряный кабинеты, Опочивальня, Купольный и Китайский залы, Туалетная и Рафаэлевская комнаты – образцовые интерьеры эпохи классицизма. А это значит, что в отделке использовались цветное стекло, золоченая бронза, серебро, фаянсовые плакетки, мастика, живопись, китайские лаки. Нам предстоит восстанавливать даже некоторые технологии – интересная, но чрезвычайно сложная задача. Добавлю, что без поддержки Газпрома мы не могли бы даже подступиться к этому.
Нам повезло, что у нас есть бесценный иконографический материал – акварели, фотографии довоенного времени, а также коллекция автохромов, выполненных в 1917 году. Это наш главный ориентир.
До объявления режима самоизоляции специалисты Царскосельской янтарной мастерской работали в пяти интерьерах: Синем, Зеркальном и Серебряном кабинетах, Опочивальне и Купольном зале. Параллельно разрабатывали документацию для воссоздания еще трех интерьеров. Надеюсь, что после того, как ситуация стабилизируется, мы сможем продолжить работу в этих помещениях.
Кроме того, реставраторы трудились в мастерских. Создавали образцы цветного стекла и керамики для декора стен и каминов; снимали формы с сохранившихся старых деталей для изготовления новых; делали модели разных элементов декора, отливали их в металле. Мастера работают над сохранившимся паркетом из Зеркального кабинета, начали воссоздавать паркеты других интерьеров.
Фотосессия балетного фотографа Дарьян Волковой – интересный опыт. Получилась история о вечной красоте – такое слияние архитектуры и балета, человека и искусства. Разумеется, мы не могли не задействовать наши знаковые интерьеры – Янтарную комнату, Парадную лестницу и всю Золотую анфиладу. Это наши бренды. Завораживающие кадры получились в Лионском зале – он был восстановлен в 2019 году, тоже при поддержке Газпрома. А вот помещения Зубовского флигеля, где ведется реставрация, фотограф решила представить как репетиционный класс. Прекрасная идея!»
Синергия искусств – балета и архитектуры – усилила и подчеркнула блеск и величие исторических залов. Во дворце было отснято около 100 фотографий, задокументированы самые знаковые великолепно воссозданные интерьеры.
Среди них Янтарная комната и снискавший славу ее соперника Лионский зал. Он относится к числу личных парадных апартаментов Екатерины II. Созданный Чарльзом Камероном в 1781–1783 годах, зал получил свое название благодаря отделке стен шелком, изготовленным в Лионе на ткацкой мануфактуре LamyetGiraud (сейчас мануфактура Prelle). Воссоздание Лионского зала, завершившееся в прошлом году при поддержке ПАО «Газпром», вернуло интерьеру былое великолепие. Шелк, вытканный французскими мастерами по историческим образцам, вновь стал его главным декоративным элементом.
Дарьян Волкова, балетный фотограф, автор проекта
О концепции проекта и впечатлениях от масштаба и работы реставраторов
«Я много думала о концепте, когда готовилась к съемке в Царском Селе. Передо мной стояла сложная задача: показать не только открытые для посещения прекрасные музейные залы, но и помещения, в которых началась реставрация, где пока только происходит восстановление красоты.
Так как в проект была привлечена прима-балерина, заслуженная артистка России Екатерина Борченко, то хотелось сохранить ее роль именно как балерины. И я решила представить Парадную лестницу, Анфиладу, Янтарную комнату и Лионский зал как сцену. А Зубовский флигель, в котором ведется реставрация, – чем-то вроде репетиционного зала, где артист готовится к спектаклю.
Меня поразил масштаб проделанной работы в восстановленных помещениях.
Для Янтарной комнаты и Анфилады я выбрала образ лебедя. Янтарная комната – это визитная карточка Екатерининского дворца, а лебедь – символ русского балета. Я решила подчеркнуть хрупкость образа балерины и величественность золотого убранства зала.
А на Парадной лестнице наша героиня предстает яркой и праздничной Китри из «Дон Кихота».
В Лионском зале главным были золотые стены, затянутые шелковой тканью, вытканной некогда в Лионе. В наши дни ее воссоздали мастера французской мануфактуры по нескольким чудом уцелевшим фрагментам. При виде этого великолепия у меня возник образ с золотым платьем. Хотелось, чтобы балерина слилась с историческим интерьером, растворилась в этой красоте, стала с залом одним целым.
Я впервые побывала в помещении, где ведется реставрация. Обычно зрители, которые приходят на экскурсию во дворец, даже не задумываются, что это все по кусочкам собранные детали и насколько сложный и трудоемкий процесс предшествовал результату».
Екатерина Борченко, прима-балерина
О балетных образах и ассоциациях с уникальными интерьерами
«Для фотопроекта Дарьян предложила четыре образа: Белый лебедь Одетта, Китри из балета «Дон Кихот», образ в золотом платье и подготовку в залах, где только началась реставрация – для этого образа мы выбрали костюм в стиле модерн. Я полностью доверяла видению фотографа. Моя задача была передать пластику линий, наполненную атмосферой и энергетикой дворца.
И Одетту, и Китри я танцую на сцене родного Михайловского, но сами партии полноценно вошли в мой репертуар уже давно, а «Лебединое озеро» особенно значимо для меня. В каждом спектакле мои Одетта-Одиллия получаются разными. На этот раз я исполняла Одетту в удивительных декорациях – в Янтарной комнате: мне выпала возможность насладиться неземной красотой и величием интерьера.
Китри, мне кажется, очень подходит барочным интерьерам Екатерининского дворца. Эта роль – счастливая, радостная, искрящаяся – идеальная ассоциация с блистательной имперской эпохой.
А самый красивый и женственный образ, на мой взгляд, это образ в золотом платье. Платье было роскошным, я почувствовали себя настоящей принцессой. Оно идеально сочеталось с атмосферой Лионского зала».
Изящество интерьеров и тонкая работа реставраторов сродни изяществу балерины, сопровождающей нас во всемирно известных интерьерах Царского Села. А вот в Зубовском флигеле, где работы только начаты, фотографии метафорически демонстрируют огромный труд, стоящий за филигранной красотой. Каждое отточенное движение – это часы тренировок, каждая деталь интерьера – месяцы работы команды реставраторов.
Через несколько лет нам предстоит восхититься результатом нынешнего труда ученых, краснодеревщиков, керамистов, художников и других реставраторов множества специальностей. Будем с нетерпением ждать.
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