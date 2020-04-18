Фотопроект. Историю о вечной красоте сняли в Царском Селе

«В октябре прошлого года мы анонсировали начало совместного с Газпромом масштабного реставрационного проекта «Екатерина II. Личное пространство». Речь идет о воссоздании интерьеров Зубовского флигеля Екатерининского дворца – тех самых, в которых жила императрица и убранство которых было полностью утрачено в годы Великой Отечественной войны. Конечно, эта задача – чрезвычайно амбициозная. Во-первых, это знаковые интерьеры, шедевры XVIIIвека. Во-вторых, нам предстоит колоссальная исследовательская, научная работа. Впереди пять лет – мы рассчитываем, что в 2023 году залы смогут принять первых посетителей. Восемь помещений­– Синий (Табакерка), Зеркальный и Серебряный кабинеты, Опочивальня, Купольный и Китайский залы, Туалетная и Рафаэлевская комнаты – образцовые интерьеры эпохи классицизма. А это значит, что в отделке использовались цветное стекло, золоченая бронза, серебро, фаянсовые плакетки, мастика, живопись, китайские лаки. Нам предстоит восстанавливать даже некоторые технологии – интересная, но чрезвычайно сложная задача. Добавлю, что без поддержки Газпрома мы не могли бы даже подступиться к этому.

Нам повезло, что у нас есть бесценный иконографический материал – акварели, фотографии довоенного времени, а также коллекция автохромов, выполненных в 1917 году. Это наш главный ориентир.

До объявления режима самоизоляции специалисты Царскосельской янтарной мастерской работали в пяти интерьерах: Синем, Зеркальном и Серебряном кабинетах, Опочивальне и Купольном зале. Параллельно разрабатывали документацию для воссоздания еще трех интерьеров. Надеюсь, что после того, как ситуация стабилизируется, мы сможем продолжить работу в этих помещениях.

Кроме того, реставраторы трудились в мастерских. Создавали образцы цветного стекла и керамики для декора стен и каминов; снимали формы с сохранившихся старых деталей для изготовления новых; делали модели разных элементов декора, отливали их в металле. Мастера работают над сохранившимся паркетом из Зеркального кабинета, начали воссоздавать паркеты других интерьеров.

Фотосессия балетного фотографа Дарьян Волковой – интересный опыт. Получилась история о вечной красоте – такое слияние архитектуры и балета, человека и искусства. Разумеется, мы не могли не задействовать наши знаковые интерьеры – Янтарную комнату, Парадную лестницу и всю Золотую анфиладу. Это наши бренды. Завораживающие кадры получились в Лионском зале – он был восстановлен в 2019 году, тоже при поддержке Газпрома. А вот помещения Зубовского флигеля, где ведется реставрация, фотограф решила представить как репетиционный класс. Прекрасная идея!»