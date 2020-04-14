«В самоизоляции изучайте дополненную реальность — это наше будущее после пандемии» — Виктор Вилисов

Alexandra Generalova, [12 апр. 2020 г., 20:40:16]:

Дополненная реальность — это наше будущее или просто очередной фан и маски в инстаграме?

витичка вилисов, [12 апр. 2020 г., 20:45:03 (12.04.20, 20:45:57)]:

Смотри, сейчас нам приходится работать с с AR через мобильные девайсы, сцены дрожат и рендеринг не очень реалистичный, да и не все телефоны тянут технологию — странно, зачем это массово изучать? Но для меня очевидно, что через пять лет AR будет везде. Как у любой пионер-технологии, у неё две базовые проблемы: контент и девайсы. Еще не создали нормальных AR-очков, Apple планирует выпустить их в 2023 году. Есть рабочие прототипы AR-линз. Нет удобного для пользователей девайса — нет и стоящего контента. Как только девайс появится — все, дополненная реальность станет нормой: цифровые меню в кафе, цифровые гайды на улицах для туристов, маршруты, плывущие в воздухе над автобусами. Тем более, если AR-очки выпустит Apple с их экосистемой и армией разработчиков. Прямо сейчас есть несколько стартапов, которые делают цифровую карту всего мира, чтобы AR было легче размещать на локациях.

Alexandra Generalova, [12 апр. 2020 г., 21:10:18]:

То есть интернет будет не в десктопе и смартфоне, а буквально вокруг нас, в воздухе?

витичка вилисов, [12 апр. 2020 г., 21:20:04 (12.04.20, 21:20:04)]:

Да, AR возвращает нас к потрясающей мысли — настольный и наладонный интернет были промежуточной стадией на пути к максимально органичному для человека — пространственному интернету. Это именно то, куда идёт AR. Я уж не говорю про фантастические возможности, которые дополненная реальность открывает для художников.