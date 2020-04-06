Государственный Эрмитаж и «Собака.ru» предлагают повторить шедевры мировой живописи и запускают онлайн-челлендж #ЭрмитажДома.
«Собака.ru» и Эрмитаж запускают инстаграм-конкурс #ЭрмитажДома
Как принять участие в конкурсе? Выберите любое произведение из богатейшей коллекции Эрмитажа и попытайтесь повторить его в домашних условиях, воспользовавшись любым подручным реквизитом, от простыней до пылесоса. Изучите примеры в инстаграме @tussenkunstenquarantine: косплей шедевров мировой живописи — глобальное движение!
Опубликуйте фотографию с версией эрмитажного шедевра в вашем инстаграм-аккаунте, поставьте хэштег #ЭрмитажДома, отметьте @hermitage_museum и @sobaka_ru. Лучшие работы попадут на сайт «Собака.ru» и на официальную страницу Эрмитажа в Инстаграм. А когда закончится карантин, будут названы три победителя — авторы самых остроумных и живописных работ будут премированы альбомами от книжного Эрмитажа и издательства «Арка».
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