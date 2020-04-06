«Собака.ru» и Эрмитаж запускают инстаграм-конкурс #ЭрмитажДома

Опубликуйте фотографию с версией эрмитажного шедевра в вашем инстаграм-аккаунте, поставьте хэштег #ЭрмитажДома, отметьте @hermitage_museum и @sobaka_ru. Лучшие работы попадут на сайт «Собака.ru» и на официальную страницу Эрмитажа в Инстаграм. А когда закончится карантин, будут названы три победителя — авторы самых остроумных и живописных работ будут премированы альбомами от книжного Эрмитажа и издательства «Арка».