Все фильмы уже пересмотрены, книги прочитаны, а в фотопленке хранятся десятки портретов-композиций, созданных из подручных вещей и одежды в рамках флешмоба дизайнера Симона Порта Жакмюса? Новое занятие на время самоизоляции нашел Государственный Эрмитаж! Музей призывает присоединиться к движению #TussenKunstQuarantaine и создавать фотографии, вдохновленные произведениями искусства. В домашних условиях (и с ведром на голове!) можно сделать косплей на любое из полотен, хранящихся в собрании Эрмитажа — от Рембрандта до Матисса.
Не знаете, чем занять себя на карантине? Попробуйте повторить за героями картин из собрания Государственного Эрмитажа
«Мы предлагаем вам присоединиться к новому движению! Создавайте свои полотна и композиции, вдохновляясь работами из коллекции Государственного Эрмитажа, которые вы сможете найти на нашем сайте или на ваших книжных полках, или вспомнив ваш визит в Эрмитаж! Отмечайте наш аккаунт @hermitage_museum, ставьте хештеги #эрмитаждома, #hermitageathome, #museumathome, #tussenkunstenquarantaine и выкладывайте свои собственные произведения для всеобщего восхищения», — призвали в музее.
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