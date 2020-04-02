Все фильмы уже пересмотрены, книги прочитаны, а в фотопленке хранятся десятки портретов-композиций, созданных из подручных вещей и одежды в рамках флешмоба дизайнера Симона Порта Жакмюса? Новое занятие на время самоизоляции нашел Государственный Эрмитаж! Музей призывает присоединиться к движению #TussenKunstQuarantaine и создавать фотографии, вдохновленные произведениями искусства. В домашних условиях (и с ведром на голове!) можно сделать косплей на любое из полотен, хранящихся в собрании Эрмитажа — от Рембрандта до Матисса.