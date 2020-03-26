Интеллигентная изоляция: 6 нескучных онлайн-программ петербургских музеев

Эрмитаж

Неделю назад начались ежедневные онлайн-трансляции из Фондохранилища на Старой деревне — с качественным звуком и картинкой. В эфир вышли хранители — античных и восточных коллекций, фресок, икон и мебели — люди которых публика никогда не знала в лицо. Прямые включения с музейных экспозиций — жанр скучный: «бродилку» без монтажа, музыки и сценария воспринимать сложно. Эрмитаж приятно удивил: часовую экскурсию по хранению исторических витрин я посмотрела «от и до». Увидела как складывается витрина Павла I для путешествий и секретную витрину для драгоценностей Александры Федоровны, спрятанную под журнальным столиком «в японском стиле». Каждый день музей выкладывает на своей страничке Вконтакте план «Интеллигентной изоляции» — подборку документальных фильмов о шедеврах коллекции и новые трансляции на определенную тему. Сегодня, это, например, Италия.

Выставку молодых корейских искусства «Романтика и усердие» 24 марта открыли онлайн. Кураторы Дмитрий Озерков и Анастасия Гарнова показали зрителям крутящуюся пенопластовую плиту с неоново-розовой надписью «Очень романтичный вид» и арт-объект из меховых животных и фейковых найков. Особенно занятное произведение возникнет на 22 минуте ролика, спойлер: состоит оно из листочка бумаги и вентилятора, а эффект поразительный. Каталог выставки выложили в формате пдф вот тут. Если бы не пандемия, выставка стала бы хитом у тех, кто в современном искусстве предпочитает панк и абстрактный хип-хап: бургер из старой одежды, фарфор с волосами и инсталляция из телевизоров, книг и ламп, от которой исходит цветной пар.

Записи всех трансляций попадают на youtube-канал музея.