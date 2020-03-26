Музеи экстренно перестраиваются и уходят в онлайн: вместо туров с арт-медиаторами — трансляции в инстаграме, вместо новых выставок — телеграмм-каналы. Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» изучила новую программу и выбрала самые занятные диджитал-активности: от духоподъемных включений из петергофских дворцов в режиме стенд-апа до открытия выставки современного корейского искусства в инстаграм-трансляции.
Интеллигентная изоляция: 6 нескучных онлайн-программ петербургских музеев
Эрмитаж
Неделю назад начались ежедневные онлайн-трансляции из Фондохранилища на Старой деревне — с качественным звуком и картинкой. В эфир вышли хранители — античных и восточных коллекций, фресок, икон и мебели — люди которых публика никогда не знала в лицо. Прямые включения с музейных экспозиций — жанр скучный: «бродилку» без монтажа, музыки и сценария воспринимать сложно. Эрмитаж приятно удивил: часовую экскурсию по хранению исторических витрин я посмотрела «от и до». Увидела как складывается витрина Павла I для путешествий и секретную витрину для драгоценностей Александры Федоровны, спрятанную под журнальным столиком «в японском стиле». Каждый день музей выкладывает на своей страничке Вконтакте план «Интеллигентной изоляции» — подборку документальных фильмов о шедеврах коллекции и новые трансляции на определенную тему. Сегодня, это, например, Италия.
Выставку молодых корейских искусства «Романтика и усердие» 24 марта открыли онлайн. Кураторы Дмитрий Озерков и Анастасия Гарнова показали зрителям крутящуюся пенопластовую плиту с неоново-розовой надписью «Очень романтичный вид» и арт-объект из меховых животных и фейковых найков. Особенно занятное произведение возникнет на 22 минуте ролика, спойлер: состоит оно из листочка бумаги и вентилятора, а эффект поразительный. Каталог выставки выложили в формате пдф вот тут. Если бы не пандемия, выставка стала бы хитом у тех, кто в современном искусстве предпочитает панк и абстрактный хип-хап: бургер из старой одежды, фарфор с волосами и инсталляция из телевизоров, книг и ламп, от которой исходит цветной пар.
Записи всех трансляций попадают на youtube-канал музея.
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Директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая проводит экскурсии в прямом эфире инстаграма музея-заповедника
ГМЗ «Петергоф»
Огромный комплекс, состоящие из множества парков, дворцов и павильонов перешел на режим #петергоф_из_дома: в прямой эфир в инстаграме музея-заповедника выходит даже директор Елена Кальницкая. Из всех просмотренных мною онлайн-экскурсий у Петергофа — самые душевные и духоподъемные. В записи выложили прогулку по Большому дворцу — даже про особенности наборного паркета в парадных залах музейщики рассказывают в бодром режиме стенд-апа.
ЦВЗ «Манеж»
Еще полторы недели назад на блокбастер «Лаборатория будущего» о кинетическом искусстве в России стояли очереди, поэтому за первые дни после закрытия Манеж подготовил часовую видео-экскурсию. Вместе с арт-медиатором зрители рассмотрят реконструкцию выставки 1922 года с опытами русских авангардистов в области искусства движения, поиски в области оп-арта и преображения общественных пространств в 60–70-е — тот самый советский ретро-футуризм. Например, модель арт-объекта «Атом» — его художник Вячеслав Колейчуком в 1967 году, поставил перед Курчатовским институтом. Плюс экскурсии: медиатор показывает как работают все интерактивные объекты — подносит руки к терменвоксу, а экран по-соседству меняет свой цвет с каждым звуком. Альтернативный видео-гид сделали подростки — несмотря на наивность он максимально погружает в атмосферу выставки, а в некоторые моменты привносит в нее атмосферу фильма ужасов.
Русский музей
Русский музей, которому в этом году исполняется 125 лет, выходит на связь два раза в день по рабочим дням: в 16:30 начинается онлайн-экскурсия, а в 17:00 — лекция от научных сотрудников. Экскурсоводы музея уже рассказали про Мраморный дворец, шедевр Александра Иванова «Явление Христа народу», на очереди — Михайловский замок и полотно Генриха Семирадского «Фрина на празднике Посейдона». Качество трансляций хромает, к тому же сохраняется фирменная серьезность и академичность — смотреть их откровенно скучно. Совсем другое дело лекции — сегодня старший научный сотрудник Отдела новейших течений М.А. Костриц рассказывала о том, как мода постепенно становилась искусством и как тяжело музейщики поначалу принимали fashion-выставки в своих стенах. Один минус: пока Русский музей не выкладывает записи лекций после окончания трансляции.
Смотрите расписание он-лайн и прямые включения тут
Музей истории религии
Вслед за «большими братьями» к практике ежедневных онлайн-трансляций подключился Музей истории религии — каждый день сотрудники рассказывают про один экспонат, например про церковные светильники начала 20 века в дизайне которых замиксованы элементы стиля ар-нуво и символы эпохи раннего христианства. Кажется, content is the king — сущая правда: несмотря на то, что трансляции ведутся через смартфон и без микрофона, смотреть весьма занятно. Когда еще вы узнаете, как звучит рог-шафар — еврейский ритуальный духовой инструмент или разберетесь в системе ангельских чинов? Не спрашивайте зачем — никогда не знаешь, что понадобится в меняющемся мире.
Трансляции выкладывают в группу музея во Вконтакте
Музей Фаберже
На этой неделе сотрудники музея провели две трансляции о пасхальной коллекции от фирмы Карла Фаберже в самом удачном формате: 10 минут, один экспонат и яркая история. Например, знали ли вы, что самый дорогой экспонат в музее — коронационное яйцо, которое Николай II подарил своей супруге? Чтобы зрителям было не скучно, музей запустил голосование с своей группе Вконтакте о темах экскурсий на следующей неделе: русские эмали, драгоценный зоопарк или модные аксессуары?
Трансляции смотрите каждый день на странице музея во Вконтакте
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