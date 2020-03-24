Эрмитаж транслирует онлайн открытие выставки современного корейского искусства «Романтика и усердие»

Государственный Эрмитаж закрыл свои двери на прошлой неделе, поэтому сегодняшнее открытие выставки «Романтика и усердие. Современное искусство Южной Кореи» в 16:00 решили проводить онлайн. Кураторы выставки — заведующий Отделом современного искусства Дмитрий Озерков и сотрудник отдела Анастасия Гарнова покажут живопись, скульптуру, керамику, вышивка, видео-арт и фотографию от 16 молодых художников — настоящий панк и абстрактный хип-хап из мира contemporary art.

Одной из самых актуальных тем современного южнокорейского искусства является исследование корейских традиций и образов западной культуры, связей и различий между ними. Большой интерес вызывают художники, которые предпочитают использовать непривычные материалы и техники: например, на выставке будет представлена серия фарфоровых тарелок Сэгён Ли, украшенных узорами, сделанными из настоящих человеческих волос; триптих Дувона, написанный на тканях и коврах, найденных в путешествиях; картина-инсталляция Ынхи Ким, собранная из выброшенной одежды, и многие другие.

Посмотреть трансляцию можно с 16:00 в группе музей во Вконтакте, на Youtube (там трансляция останется в записи), а также в instagram-аккаутах Эрмитажа и Отдела Современного искусства.