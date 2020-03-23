Работу будет курировать КГИОП — в рамках проекта реставрации фасадов объекта культурного наследия ЖК «Гаванский рабочий городок». В этом году комитет разработает план восстановления внешнего облика пяти корпусов жилого комплекса. Средства на реализацию реставрации мурала выделят за счет внебюджетных источников — так как арт-объект не является предметом охраны.

Мурал «Вода — это жизнь» в течение двух недель создали летом 1990 года американские художники Сьюзан Сервантес, Луис Сервантес, Карлос Лорка и петербургский художник Николай Богомолов. В этом им помогали еще около 15 местных авторов — в том числе девятилетняя дочь Богомолова. Центральной фигурой мурала стало аллегорическое изображение Матери-Земли, которую часто принимают за Будду.

С инициативой восстановить мурал в январе 2020 года выступили петербуржцы — во главе с художником Александром Анисиным они планировали вернуть первоначальный вид изображению уже в этом году. А чтобы увидеть мурал с автографами граффитчиков со всего мира или иллюстрации к «Алисе в Зазеркалье» не надо идти в галерею — достаточно внимательнее смотреть по сторонам на прогулке. Редакция «Собака.ru» узнала у сотрудников Института исследования стрит-арта о том, где в городе искать уличное искусство: от Васильевского острова до северных спальных районов.