Русский музей запускает трансляцию лекций, экскурсий и фильмов

Так, вместе со специалистами по истории и теории изобразительного искусства сотрудники музея расскажут о залах музея и его коллекции, а также покажут фильмы, которые ранее были доступны только посетителям Центра мультимедиа и виртуальных филиалов Русского музея. Помимо этого, музей проведет онлайн-уроки и встречи с кураторами. Расписание всех трансляций на этой неделе можно посмотреть на сайте Русского музея в разделе «События».