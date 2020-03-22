Русский музей запускает онлайн-программу «Искусство рядом». Начиная с понедельника, 23 марта, в будние дни с 16:30 до 18:00 будут проводиться прямые эфиры на официальном сайте и страницах музея в соцсетях.
Русский музей запускает трансляцию лекций, экскурсий и фильмов
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Фото: Shutterstock
Так, вместе со специалистами по истории и теории изобразительного искусства сотрудники музея расскажут о залах музея и его коллекции, а также покажут фильмы, которые ранее были доступны только посетителям Центра мультимедиа и виртуальных филиалов Русского музея. Помимо этого, музей проведет онлайн-уроки и встречи с кураторами. Расписание всех трансляций на этой неделе можно посмотреть на сайте Русского музея в разделе «События».
В соцсетях музея будут вестись ежедневные рубрики – «Музейный алфавит», «Искусство рядом», онлайн-марафон «Искусство и наука» и многое другое.
16 марта в Петербурге вступило в силу постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-19». Согласно документу, в городе устанавливается запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 000 человек. Петербуржцам и россиянам, которые временно находятся в Петербурге, рекомендовано воздержаться от поездок за пределы РФ и посещения любых массовых мероприятий.
В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запускает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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