Галерея Anna Nova ведет онлайн трансляцию вернисажа новой выставки из-за отмены массовых мероприятий

Галерея Anna Nova отменила сегодняшний вернисаж выставки американского художника Джонатана Монагана в связи с последними новостями о стремительном распространении коронавируса и запрете на проведение массовых мероприятий. Для тех, кто хотел придти на открытие и пообщаться с художником сделали онлайн трансляцию, к которой можно присоединиться на странице галереи в facebook и instagram.

Работы американского художника сейчас становятся особенно актуальны и напомнят петербургскому зрителю напомнят проблематику группу AES+F: например, трехканальная инсталляция «Прямиком из бездны» интерпретирует библейские сюжеты об Апокалипсисе, но в кислотно-сахарной глитч-эстетике. В «белом кубе» галереи Anna Nova помимо видео-инсталляций покажут новые принты художника и настенные наклейки с изображением зловещих форм, собранных из дизайнерских тканей и странных технических устройств. Кстати, прошлым летом Монагана уже показывали в Петербурге — на выставке «Искусственный интеллект и диалог культур» в Эрмитаже.

Начиная с субботы на выставку можно будет попасть по предварительной записи по телефону 275-97-62.