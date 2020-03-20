С этой недели на неопределенный срок придется забыть о походах в Эрмитаж и другие музеи Петербурга, а также отменить весенние туры в арт-столицы вроде Вены, Рима и Парижа. Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» размышляет как жить в новой реальности, а сотрудники Молодежного центра Эрмитажа советуют лучшие мировые музейные активности онлайн.
Искусство на карантине: что предлагают закрытые Эрмитаж, Лувр и другие мировые музеи
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Фото: Shutterstock
Официально: завтра в Петербурге наступит первый уик-энд без оффлайн искусства. Без селфи на лестнице атриума Главного штаба, без очередей на выставку кинетического искусства в Манеже — кстати, скоро его команда выложит 3D съемку экспозиции и две часовые видеоэкскурсии. Даже частная Эрарта, которая обещала держать свои двери открытыми до последнего, передумала. Отменяется вернисаж панк-выставки корейских молодых художников в Эрмитаже — скорее всего мы увидим ее только в онлайн-трансляции с Дмитрием Озерковым. Переносятся даты международных фестивалей contemporary art, например «Арт-проспекта», который должен был в мае оккупировать здание ДК Газа. Галереи переходят на режим индивидуального посещения по записи, как KGallery (там сейчас идет выставка Бориса Кустодиева) или Marina Gisich gallery, которая показывает некрореалиста Юфита. Кажется, только некрореалистическая бодрость и тупость, а еще зомби-грим спасут петербургских арт-деятелей, экстренно вырабатывающих новую повестку в условиях «апокалипсиса».
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Фондохранилище Эрмитажа, откуда теперь каждый день ведутся онлайн экскурсии с хранителями
В этой ситуации все вокруг вдруг открыли для себя интернет: видеоэкскурсии и лекции, стриминг из закрытых залов и душеспасающие телеграм-каналы от музейных сотрудников. Все это было и раньше: оцифрованные экспонаты, 3D-туры и забитые контентом соцсети. Фондохранилище Эрмитажа давно выкладывает в сеть экскурсии, но на этой неделе трансляция прогулки по открытому хранению скульптуры собрала 300 тысяч просмотров а лекция о современном искусстве в Берлине перед пустой аудиторией Молодежного центра музея — 6500 просмотров. Хотя настоящий видео-арт творит Третьяковская галерея — 6 часов каждый день идет стриминг одной картины, камера все это время неподвижна.
Началось компульсивное потребление культурного контента, который будет нарастать в сети как снежный ком — Министерство культуры уже рекомендует всем «подшефным» наращивать присутствие онлайн. На заре цифровизации музейщикам говорили — кто будет к вам ходить, когда все экспонаты в лучшем виде можно будет изучить на собственном компьютере? Вечером я блуждала по виртуальным пространствам Лувра с античными коллекциями и быстро заскучала — это отличное подспорье для подготовки к лекции, но на полноценный культурный досуг не тянет. Зато переосмыслила значение исторического видео Бейонсе и Jay Z в ночном музее — сила поп-музыки и современного клипмейкерского искусства передает атмосферу залов куда лучше бездушной 3D съемки.
Закрытые на месяцы городские музеи и невозможность кататься по биеннале и арт-ярмаркам — возможно лучшее, что случалось с нами за последние десятилетия. Вы слышали от знакомых, без энтузиазма идущих на модную выставку: «сходим хоть, окультуримся»? Или что «живые полотна» Ван Гога куда круче реальных небольших холстов, к которым еще и протиснуться сквозь толпу надо? А есть другая крайность — рассказы о впихивании невпухуемого во время арт-тура: за один день в Париже «проглотить» Лувр, Музей Орсэ и пару галерей. Выставки и биеннале открываются по всему миру каждую неделю, а вместе с ними выходят статьи, книги и прочий материал, который невозможно осмыслить в гонке по вернисажам с препятствиями. Наконец-то мы получили передышку: как европейские студенты иногда берут gap year между школой и вузом, так и мы берем gap month — на чтение книг, изучение собственных исторических и арт-интересов. Можно пролистать личный гид Михаила Пиотровского по эрмитажной коллекции — он лучше любых виртуальных туров, или вдумчиво прочитать книгу Екатерины Андреевой о современном искусстве — чтобы наконец разобраться за что его любить или не любить.
Хорошая новость: скорее всего после месяцев карантина культурные институции ждет бум посещений — магию пятничных прогулок по вечернему Зимнему дворцу не заменит 3D-тур, к тому же очки виртуальной реальности пока не раздают на улицах бесплатно. Совсем скоро мы начнем скучать даже по очередям на Репина или Дейнеку и Самохвалова, а пока все-таки попробуем немного утешиться музейным онлайн-контентом, качественно фильтруя его, конечно.
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Работа «Ночной дозор» Рембрандта в Рейксмузеуме. Фото: Shutterstock
Онлайн туры по экспозициям
Многие музеи предлагали виртуальные экскурсии и до карантина, в нашем топе — обычно перегруженный туристами Ватикан, нью-йоркский Метрополитен и амстердамский Рейскмузеум, где хранится знамениты «Ночной дозор» Рембрандта. Отдельный плюсик ставим Лувру — на их сайте можно даже читать экспликации по отдельным экспонатам. На сайт Британского музея советуем заглянуть, например, ради осмотра ассирийской коллекции — ее недавно привезли в Эрмитаж, но теперь туда не попасть.
Не расстраивайтесь, если планировали побродить по полупустому Эрмитажу пока схлынули туристы — у музея есть виртуальные туры по всем основным экспозициям комплекса: от зала Древнего Египта (с мумией) до Меньшиковского дворца. Бонусом — сможете пройтись по уже закрытым выставкам Якоба Йорданса, Шедеврам Лейденской коллекции и даже заглянуть в прошлогодний павильон России в Венеции с инсталляциями Шишкина-Хокусая и Александра Сокурова.
Национальный музей Тиссена-Борнемисы в Мадриде запустил онлайн-тур по залам только что открывшейся (и закрывшейся) выставке Рембрандта. В комплекте идет даже плейлист на Spotify c музыкой эпохи Рембрандта.
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Музей Прадо. Фото: Shutterstock
Потсдамский музей Барберини не только показывает свою большую ретроспективу импрессиониста Клода Моне на карантине, но и снабжает необходимыми учебными материалами – помимо онлайн-тура музей подготовил целый сайт о выставке с встроенным аудиогидом, внятными текстами и приятной навигацией.
Вашингтонская национальная галерея искусства предлагает виртуальную выставку «Fashioning a Nation»: экскурс в историю американской моды с 1740 по 1895 года.
Мадридский музей Прадо каждый день делает прямые включения с экскурсиями по музею. Подключайтесь в 10 утра по испанскому времени к их фэйсбуку и инстаграму (@museoprado) и любуйтесь Босхом, Эль Греко, Гойей – в музее представлено более сотни их работ, а сюжет и стиль очень подходят сегодняшним настроениям.
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Ярмарка Art Basel в Майами. Art Basel в Гонконге пройдет в режиме онлайн. Фото: Shutterstock
В это нелегкое время итальянцы демонстрируют невиданную солидарность – например, итальянские детские музеи объединились и создали путеводитель для детей на двух языках по новому миру с коронавирусом. Но мы снимаем шляпу перед Каролин Кристов-Бакарджиев: куратор музея современного искусства Кастелло ди Риволи (кстати, первого в Италии), где хранится огромная коллекция арте повера, работала по 18 часов, чтобы перевести свой музей в онлайн. Сейчас там открыты три временные выставки, включая современное китайское искусство. Каролин, вы героиня!
C 20 по 25 марта любой желающий сможет посмотреть на ярмарку современного искусства Art Basel Hong Kong. Ехать никуда не надо, а вложения в современное искусство – выбор любого думающего человека, повторяйте за банкирами и финансистами.
Лекции, образовательные программы и музейные эксперименты
На общем фоне, конечно, выделяется настоящий opus magnum от Аксиньи Гог, который недавно выпустил Эрмитаж совместно с Apple – пять с половиной часов прогулки по музею под музыку Муджуса и Кирилла Рихтера с перформансами и выступлениями. Совсем не стыдно порекомендовать! Красиво, медитативно, инстаграмно и вселяет приличный патриотизм.
В карантин Эрмитаж каждый день выкладывает онлайн-экскурсии c хранителями коллекций, кураторами временных выставок (например, Никита Явейн провел экскурсию по выставке Студии 44), а также прямое включение из реставрационного комплекса в Старой деревне. Молодежный центр делает стримы лекций по нелинейной истории искусства, советской моде, архитектуре и столицам современного искусства от Лондона до Венеции – особенно актуально в ситуации максимальной неопределенности с путешествиями в Европу. А в нашем телеграм-канале platonic youth обещаем рассказывать про выставки и делиться материалами к ним — без занудства, так, как рассказали бы о них своим друзьям за чашкой лавандового рафа.
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Директор музея Гараж Антон Белов
Нельзя не упомянуть щедрый подарок от радио «Арзамас», которое дало бесплатный доступ всем, хотя купить их годовую подписку было бы самым разумным вложением денег в кризис. Гуляйте по выставкам Москвы, Вены, Парижа вместе с великим Ильей Доронченковым. Но нашем фаворитом остается раздел «Детская комната» и ее подкаст «Урубамба» – это лучше, чем витамин С, D и любимое мороженое.
Музей «Гараж», наверное, единственный, кто действительно переосмыслил свое существование и raison d’être как музея во время карантина. Команда создала специальный лэндинг, где публикует новые форматы взаимодействия со своей экспозицией и публичной программой. Кажется, благодаря беде, коллеги нащупали по-настоящему современный способ жизни для культурной институции. Глоток свежего воздуха!
Для тех, кто предпочитает читать, а не слушать, музей «Гараж» и приложение Букмейт открыли бесплатный доступ к книгам издательства музея. Лично мы рекомендуем почитать живую легенду Павла Пепперштейна, психоделического реалиста и просто самого модного русского художника, а для очень осознанных – словарь терминов современного искусства на русском жестовом языке.
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Фото: Shutterstock
Если же вы студент, а дистанционное обучение в вашем университете пока работает так себе, бегите на coursera.org – платформа открыла бесплатный доступ к своим курсам для учащихся. Например, нью-йоркский MoMA разместил там курс по современному искусству, где можно изучать коллекции музея вместе с художниками и дизайнерами.
Британские музеи держались до последнего, но и они сегодня закрылись. В тревожном состоянии краткие и четкие эксплейнеры галереи Тейт на их ютуб-канале придутся как нельзя кстати. Мы же внимательно следим за плейлистом Tate Collective – молодежный совет музея болтает о рэпе, консьюмеризме и ментальном здоровье.
Благодарим сотрудников Молодежного центра Эрмитажа и лично Анну Тыренко за помощь в подготовке материала
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