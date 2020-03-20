Искусство на карантине: что предлагают закрытые Эрмитаж, Лувр и другие мировые музеи

В этой ситуации все вокруг вдруг открыли для себя интернет: видеоэкскурсии и лекции, стриминг из закрытых залов и душеспасающие телеграм-каналы от музейных сотрудников. Все это было и раньше: оцифрованные экспонаты, 3D-туры и забитые контентом соцсети. Фондохранилище Эрмитажа давно выкладывает в сеть экскурсии, но на этой неделе трансляция прогулки по открытому хранению скульптуры собрала 300 тысяч просмотров а лекция о современном искусстве в Берлине перед пустой аудиторией Молодежного центра музея — 6500 просмотров. Хотя настоящий видео-арт творит Третьяковская галерея — 6 часов каждый день идет стриминг одной картины, камера все это время неподвижна.

Началось компульсивное потребление культурного контента, который будет нарастать в сети как снежный ком — Министерство культуры уже рекомендует всем «подшефным» наращивать присутствие онлайн. На заре цифровизации музейщикам говорили — кто будет к вам ходить, когда все экспонаты в лучшем виде можно будет изучить на собственном компьютере? Вечером я блуждала по виртуальным пространствам Лувра с античными коллекциями и быстро заскучала — это отличное подспорье для подготовки к лекции, но на полноценный культурный досуг не тянет. Зато переосмыслила значение исторического видео Бейонсе и Jay Z в ночном музее — сила поп-музыки и современного клипмейкерского искусства передает атмосферу залов куда лучше бездушной 3D съемки.