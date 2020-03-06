«Повеяло юностью»: художник Никита Селезнев переводит визуальную культуру зумеров на язык скульптуры

На выставке «Карате-поэзия» в MYTH Gallery по экрану бегут строчки несовершенного перевода песни Билли Айлиш от юзера slavik4289: «Значит, ты крутой парниша, парень, который любит быть жестким», — идеальная метафора того, как Никита полунамеками и осторожным пунктиром транслирует интернет-культуру зумеров. «Название “Карате-поэзия” придумал я. Мне хотелось, чтобы зритель сразу попадал в поэтический контекст, чтобы это слово фигурировало. При этом сочетание слов “карате” и “поэзия” — очень глупое, предельно неловкое, будто из перевода иностранного хита от ноунейм-автора. Карате в бытовом смысле — это драки, грубость, жесткость — слово дает нужный контраст, чтобы “поэзия” не ассоциировалась с Бродским, например. Кстати, я сам занимался карате и мне не хватило двух поясов до черного». Про свой проект Никита сразу заявляет: «Это не выставка про мемы из пабликов “ВКонтакте”, селфи в свитшоте Vetements и секс на вписке, как может показаться».