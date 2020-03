Книги Сальвадора Дали, молодые корейские художники и образ Ленина в искусстве — 16 выставок марта

«Le Souffle. Дыхание»

Прима-балерины российских театров позируют фотографу Ирине Яковлевой на фоне мусорных полигонов, чтобы привлечь внимание к нелегальным свалкам и сортировке отходов. Солистка Михайловского театра Сабина Яппарова стоит рядом с горами мусора в воссозданном костюме Анны Павловой, а солист Мариинского театра Василий Ткаченко — в костюме Призрака Розы из балета Михаила Фокина «Видение Розы».

Балерина на фоне свалки — не просто сильный образ, артисты сами стали эко-активистками. Современные танцовщики используют пуанты с основой отлитой из полимерных материалов — они долговечнее и прочнее традиционных туфель, их можно стирать в стиральной машине. «Отжившие» пуанты надо отдавать во вторичную переработку, но не все это делают. Поэтому победительница проекта «Большой Балет» на телеканале «Культура», прима Ксения Шевцова запустила в интернете челлендж #where are your pointe shoes, а также придумала инсталляцию и выпустила видеоролик на тему ресайкла — его покажут на выставке.

Arts Square Gallery

16–24 марта