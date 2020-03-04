Книги Сальвадора Дали, молодые корейские художники и образ Ленина в искусстве — 16 выставок марта

Завоевание иррационального. Книги Сальвадора Дали из собраний Марка и Павла Башмаковых

Пока в московском Манеже показывают живопись, рисунки, акварели и гравюры Сальвадора Дали, петербуржцы могут утешится выставкой live d'artiste авторства каталонского гения из собрания Марка Башмакова — человека-легенды, математика, альпиниста и коллекционера. В Главном штабе выставят 20 изданий, в том числе знаменитые циклы иллюстраций к «Песням Мальдорора» Лотреамона, «Дон Кихоту», «Алисе в стране чудес» (1969), историческому сочинению Зигмунда Фрейда «Моисей и монотеизм».

Сальвадор Дали иллюстрировал десятки изданий, с легкостью брался за любые, самые амбициозные проекты, обращался и к Библии, и к поэзии Мао Цзэдуна. Другие сюрреалисты предпочитали иметь дело с близкой по духу современной поэзией, а Дали иллюстрировал классику мировой литературы — Овидия, Данте, Ронсара, Гёте. Так он показывал, что считает себя равным великим поэтам прошлого. Текст зачастую становился лишь предлогом для игры фантазии, а художник выстраивал «параллельный» иррациональный мир для литературного произведения.

Государственный Эрмитаж, Главный штаб

11 марта–31 мая