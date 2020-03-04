Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» собрала 15 самых примечательных вернисажей месяца: live d'artiste Дали из коллекции Марка Башмакова, корейское современное искусство и галерейный марафон российских молодых художников-неоинфантилов.
Книги Сальвадора Дали, молодые корейские художники и образ Ленина в искусстве — 16 выставок марта
Завоевание иррационального. Книги Сальвадора Дали из собраний Марка и Павла Башмаковых
Пока в московском Манеже показывают живопись, рисунки, акварели и гравюры Сальвадора Дали, петербуржцы могут утешится выставкой live d'artiste авторства каталонского гения из собрания Марка Башмакова — человека-легенды, математика, альпиниста и коллекционера. В Главном штабе выставят 20 изданий, в том числе знаменитые циклы иллюстраций к «Песням Мальдорора» Лотреамона, «Дон Кихоту», «Алисе в стране чудес» (1969), историческому сочинению Зигмунда Фрейда «Моисей и монотеизм».
Сальвадор Дали иллюстрировал десятки изданий, с легкостью брался за любые, самые амбициозные проекты, обращался и к Библии, и к поэзии Мао Цзэдуна. Другие сюрреалисты предпочитали иметь дело с близкой по духу современной поэзией, а Дали иллюстрировал классику мировой литературы — Овидия, Данте, Ронсара, Гёте. Так он показывал, что считает себя равным великим поэтам прошлого. Текст зачастую становился лишь предлогом для игры фантазии, а художник выстраивал «параллельный» иррациональный мир для литературного произведения.
Государственный Эрмитаж, Главный штаб
11 марта–31 мая
Маринус ван Роймерсвале. «Сборщики податей». К завершению реставрации
Фламандец Маринус ван Роймерсвале знаменит портретами банкиров, ростовщиков и сборщиков податей — сюжет популярный в 16 веке. Считается, что первым к теме изображения сборщиков податей обратился Ян ван Эйк, а затем Квентин Массейс, который считается учителем Роймерсвале. На наш взгляд, картина так и просится стать мемом про уплату налогов и хорошо бы смотрелась в рекламе Федеральной налоговой службы. Иронично, что полотно, только что прошедшее через руки эрмитажных реставраторов, покажут во дворце Александра Даниловича Меньшикова — известного казнокрада.
Государственный Эрмитаж, Дворец Меньшикова
4 марта–17 мая
Романтика и усердие. Современное искусство Южной Кореи. В рамках проекта «Взгляд из Кореи 2020»
На заре своего существования — в 2009 году — Отдел современного искусства Эрмитажа во главе с 30-летним Дмитрием Озерковым показывал молодых британских художников из-под крыла Чарльза Саатчи. С тех пор group show малоизвестных авторов мы не припомним, тем ценнее грядущая выставка ребят из Южной Кореи — художников настолько свежих, что у них нет профессиональных instagram-аккаунтов.
Судя по всему нас наконец-то ждет панк-рок и абстрактный хип-хап, который обычно обитает в «белых кубах» небольших азиатских галерей и арт-школ. Обещают инсталляции, живопись, скульптуру, керамику, вышивку, видеоарт и фотографию от 16 авторов. Например, покажут серию фарфоровых тарелок Сэгён Ли с узорами из настоящих человеческих волос или триптих художника Дувона, написанный на тканях и коврах, найденных в путешествиях. Без Чарльза Саатчи не обошлось и на этот раз — после окончания выставки в Государственном Эрмитаже коллекция работ поедет в Галерею Саатчи в Лондоне и Сеуле.
Государственный Эрмитаж, Главный штаб
25 марта–10 мая
«И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством». Ленин в Громове
Уже несколько месяцев бизнесмен, коллекционер и создатель пространства «ДК Громов» Игорь Суханов покупает у петербургских (и не только) художников живопись, графику и скульптуру с портретами Владимира Ильича. «Ленинский призыв» оказался подготовкой к новой выставке к 150-летию вождя мировой революции — переосмысление образа и всей мифологии, которая сложилась вокруг юбиляра. Зрителям покажут 350 произведений, созданных в период с 1920-х годов по настоящее время, включая работы Александра Самохвалова, Павла Пепперштейна, Владимира Шинкарева и Константина Симуна. Среди главных «хитов» — свежеприобретенная Сухановым версия работы классика соц-арта Леонида Сокова «Ленин и Джакометти».
6 марта–1 мая 2020
Арт-пространство «ДК Громов»
Jonathan Monaghan. След, оставленный будущим
Работы американского художника петербургскому зрителю напомнят проблематику группу AES+F: например, трехканальная инсталляция «Прямиком из бездны» интерпретирует библейские сюжеты об Апокалипсисе, но в кислотно-сахарной глитч-эстетике. Монаган критикует капитализм, широкое распространение систем слежения и культуру «больших брендов», затрагивает горячие темы вроде экологии и зависимости от гаджетов. Кроме видео Джонатан также работает с 3D-печатью и компьютерным фрезерованием. В «белом кубе» галереи Anna Nova помимо видео-инсталляций покажут новые принты художника и настенные наклейки с изображением зловещих форм, собранных из дизайнерских тканей и странных технических устройств. Кстати, прошлым летом Монагана уже показывали в Петербурге — на выставке «Искусственный интеллект и диалог культур» в Эрмитаже.
Anna Nova
21 марта–6 июня
Неоинфантилизм
«Если ты будешь проявлять ко мне внимание и интересоваться мной, возможно тогда мы займёмся сексом», «Я волновал траву и сорняки своей мочой» — это не подписи на абстрактных мемах, а названия работ художника Евгения Музалевского — тоже весьма абстрактных. Евгений — один из участников трехтактной выставки «Неоинфантилизм». Этим термином куратор и художник Петр Белый обозначает молодое поколение авторов, которые отвергают навязшие на зубах «новые медиа» в пользу традиционных, но делают это с детской непосредственностью. Не академическая живопись, но рисование мелками, не скульптура — а лепка из глины. «Неоилфантилов» отбирали 5 кураторов, а посмотреть на «детсадовские» практики можно на трех площадках в разных концах города. Среди участников: Леонид Цхэ, Аня Афонина (оба — выпускники Академии Художеств), самуилл маршак, Евгений Музалевский, Егор Федоричев и другие.
Выставка проходит на трех площадках: Name gallery, Галерея «Люда», ДК Громов
5 марта–4 апреля
Анатолий Заславский «Мастерская в лицах»
В начале 2000-х — самое «антиживописное» время — Анатолий Заславский основал группу «Безнадежные живописцы». Объединившиеся художники обращались не к современности, а скорее в прошлое ленинградской арт-сцены: «Круг художников» из 20–30-х и «Арефьевский круг» 50-х были им милее актуального искусства. Сейчас живопись снова в круге рукопожатиях медиа, а сам Заславский отмечает 80-летний юбилей — по этому поводу МИСП показывает портреты друзей и приятелей художника. Автопортрет мастера в сине-зеленых тонах из 1980-х кажется особенно современным и похож на кадр из сериала про подростков.
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков
17 марта–12 апреля
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Инсталляция московской художницы Дженды Флюид (Антонины Баевер) была показана на первой выставке в MYTH Gallery «Посмотри наверх, падает небо»
Антонина Баевер. Нечистая сила искусства. Камерная соната
Работы известной московской художницы, среди альтер-эго которой — Дженда Флюид и певица Tonny, «самая злая сука на районе», мы уже видели на групповых проектах в MYTH Gallery, а в этом году куратор фонда V-A-C Андрей Паршиков представит первый в Петербурге персональный проект Баевер.
«Нечистая сила искусства. Камерная соната» — продолжение ее исследований новой актуальности барокко и визуальной идентичности российской современности. Это событие примет форму торжественного суаре, посвященного судьбам Петербурга в контексте мировой культуры. В этот раз автор обращается к малой музыкальной форме, состоявшейся в барочную эпоху, и осмысляет ее согласно сегодняшним вызовам современности. «Камерная соната» — это прямое продолжение выставки «Нечистая сила», сделанной специально для Северной Венеции, где дух барокко живее всех живых и где посредством него возможно осмыслить проблемы настоящего.
MYTH Gallery
26 марта–15 мая
«Le Souffle. Дыхание»
Прима-балерины российских театров позируют фотографу Ирине Яковлевой на фоне мусорных полигонов, чтобы привлечь внимание к нелегальным свалкам и сортировке отходов. Солистка Михайловского театра Сабина Яппарова стоит рядом с горами мусора в воссозданном костюме Анны Павловой, а солист Мариинского театра Василий Ткаченко — в костюме Призрака Розы из балета Михаила Фокина «Видение Розы».
Балерина на фоне свалки — не просто сильный образ, артисты сами стали эко-активистками. Современные танцовщики используют пуанты с основой отлитой из полимерных материалов — они долговечнее и прочнее традиционных туфель, их можно стирать в стиральной машине. «Отжившие» пуанты надо отдавать во вторичную переработку, но не все это делают. Поэтому победительница проекта «Большой Балет» на телеканале «Культура», прима Ксения Шевцова запустила в интернете челлендж #where are your pointe shoes, а также придумала инсталляцию и выпустила видеоролик на тему ресайкла — его покажут на выставке.
Arts Square Gallery
16–24 марта
Марина Колдобская. ИМЯ, СЕМЯ, ПЛЕМЯ, ПЛАМЯ
Работы Марины Колдобской угадываются с трех нот — «примитивная» графическая манера, отсылающая к наскальным росписям, исследование архаических образов и бьющий по глазам огненный красный. В новом проекте художница интерпретируются эти основные, даже базовые для человека понятия из школьной скороговорки. «Семя и пламя выстраивают эротические и эмоциональные пласты. Яркие огненные розы, животные локальных цветов, глаза, зубы и пасти, природа и маячащий за ней человеческий мир. Буйство красок почти разнузданное. Витальный мир, при всей простоте форм наполненный плотью и кровью» — гласит кураторский текст. В экспозиции воссоздадут атмосферу мастерской художника, в которой Марина Колдобская будет в реальном времени при зрителях работать над арт-объектами-манекенами.
Arts Square Gallery
10–26 марта
Никита Панин «Обратная связь»
Обычно на выставках, посвященных возможностям искусственного интеллекта в contemporary art зрителям показывают в цифровом формате. Никита Панин переносит изображения, созданные с помощью ИИ на физические объекты: инсталляции, объекты, флаги. Одновременно художник переосмысляет всеобщую компьютеризацию начала 2000-х и опыт своего отца-иконописца. Для мультисенсорного восприятия экспозиции все комнаты будут наполнены специальными ароматами.
Бертгольд центр
6–13 мая
Лоис Ламмерхубер. Мир Венской государственной оперы.
Сто закулисных сцен из жизни главного оперного театра мира
Фотограф Лоис Ламмерхубер 10 лет снимает за кулисами Венской оперы, чье помпезное и эклектичное здание на Рингштрассе знает каждый турист. Скрытая от посторонних глаз жизнь — это репетиции, установка декораций и обычная ежедневная жизнь оперных певцов.
РОСФОТО
6 марта — 19 апреля
Михаил А Крест. «PENTASTRA. Первая звезда»
Художник Михаил А Крест сотворил в филиале Военно-морского музея в Кронштадте настоящую магию — превратил бывший актовый зал, в котором лепнина начала 20 века замиксована с барельефами советских матросов, в псевдоним-научную экспозицию в духе старинных кунсткамер. Сам автор определяет экспозицию под названием ГЕРМЕТАЖ АРХИВ как «собрание и мемориальный комплекс результатов исследовательской работы в области криптоанализа формальных текстов Природы, наблюдаемых в дискретной математике».
Но пусть вас не пугает сложная концепция выставки и непонятные алхимические экспонаты в старых оригинальных музейных шкафах. Кульминация выставки — огромный маятник Фуко мерно раскачивается посреди белого зала, залитого синим светом. Кажется, именно так выглядят декорации для идеальной темно-вечеринки. Трогательная деталь — в канву экспозиции вплетены кривые зеркала 50-х годов, которые попали в Итальянский дворец из местного парка культуры и отдыха. В марте в пространстве появится пять новых сферических панорам с полной комбинаторной матрицей системы пятиконечной звезды и расширенное описание экспонатов музея, основанных на комбинаторной системе pentastra.
20 марта–10 мая 2020
Филиал ЦВММ «Кронштадтская крепость» в Итальянском дворце
Надя Дёмкина «Невидимое искусство»
Художница и журналистка Надя Дёмкина в виде рисованных историй представляет биографии графика Анны Остроумовой-Лебедевой, иллюстратора сказок Елены Поленовой и русской эмигрантки Маревны, которая работала в Париже вместе с будущими звездами Монпарнаса и, кстати, была первой женой Диего Риверы. На примере этих трех художниц Дёмкина показывает, как более ста лет назад женщины искали свой творческий путь. Также в экспозицию войдут инфографика об истории женского художественного образования в России 19-20 вв., репродукции работ и фотопортреты самих художниц.
Библиотека Гоголя
7–29 марта
Андрей Рудьев «Гибридный мир»
Выставка «Гибридный Мир» в пост-апокалипсическом бункере Kunsthalle nummer sieben повествует о изощренных и хитроумных попытках уловить отражение ускользающего Духа времени. «Гибридный мир лучше гибридной войны» — саркастически заключает автор после наблюдений за мутациями того, что когда-то мы называли «настоящим». Рудьев задает вопрос «Что же такое искусство в современном мире, но он повисает еле слышным эхом на фоне шумов телевизионных помех – призраков, казалось бы, еще недавнего прошлого. Заранее обреченная попытка с помощью искусства сформулировать модель Мира оборачивается многоликим, сотканным из оберток и мятых карточек с репродукциями портретом художника своего поколения.
Kunsthalle nummer sieben
9–21 марта
Людмила Белова «Процессы»
Художница Людмила Белова размышляет о «человеческом» в эпоху быстрого развития искусственного интеллекта и других, еще не до конца понятных технологий. Кстати, работы Беловой можно посмотреть в первом art&science музее России в Институте Павлова в колтушах. Самая «слезовыжимательная» инсталляция экспозиции — как раз «Ожадалка» Беловой — на кафеле бывшей комнаты ожидания для собак начертаны имена первых «друзей человека», подвергшихся опытам.
Центр современного искусства им. Сергея Курехина
13 марта–15 апреля
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