Лувр закрыли для посещения на неопределенный срок из-за коронавируса

Напомним, первый смертельный случай от коронавируса в Европе был зафиксирован во Франции. Скончался 80-летний мужчина, который прибыл в страну 16 января из Китая. «Его состояние стремительно ухудшалось. В течение нескольких дней он находился в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии», — поделилась министр здравоохранения Франции Аньез Бузен.



Роспотребнадзор посоветовал россиянам отказаться от поездок за границу в связи в связи с распространением коронавируса. Кроме того, для защиты от инфекции необходимо соблюдать базовые правила гигиены – держать чистыми руки и все гаджеты, не забывать ополаскивать лицо и промывать носовые ходы в течение дня, а в местах массового скопления людей желательно носить медицинскую маску.