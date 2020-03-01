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Лувр закрыли для посещения на неопределенный срок из-за коронавируса

В воскресенье, 1 марта, открытие Лувра перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте музея.

«Из-за встречи по санитарной ситуации и возможным профилактическим мерам открытие музея задерживается», –заявил представитель администрации. По его словам, совещание еще не закончилось.

Добавим, что ранее французские власти решили отменить в стране все общественные мероприятия в закрытых помещениях с вместительностью более 5 тыс. человек. По последней информации, количество зараженных коронавирусом в стране составило 100 человек.12 из них выздоровели и двое умерли.

Напомним,  первый смертельный случай от коронавируса в Европе был зафиксирован во Франции. Скончался 80-летний мужчина, который прибыл в страну 16 января из Китая. «Его состояние стремительно ухудшалось. В течение нескольких дней он находился в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии», — поделилась министр здравоохранения Франции Аньез Бузен.

Роспотребнадзор посоветовал россиянам отказаться от поездок за границу в связи в связи с распространением коронавируса. Кроме того, для защиты от инфекции необходимо соблюдать базовые правила гигиены – держать чистыми руки и все гаджеты, не забывать ополаскивать лицо и промывать носовые ходы в течение дня, а в местах массового скопления людей желательно носить медицинскую маску. 


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Сабина Алиева,
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