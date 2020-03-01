В воскресенье, 1 марта, открытие Лувра перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте музея.
Лувр закрыли для посещения на неопределенный срок из-за коронавируса
⚠ Une réunion d’info sur la situation sanitaire liée aux mesures de prévention du #COVID19 à la suite des instructions ministérielles transmises par les autorités compétentes, retarde l’ouverture du musée du Louvre ce dimanche 1er mars.— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) March 1, 2020
Le musée ne peut ouvrir pour le moment. pic.twitter.com/XJEjrnMG0n
«Из-за встречи по санитарной ситуации и возможным профилактическим мерам открытие музея задерживается», –заявил представитель администрации. По его словам, совещание еще не закончилось.
Напомним, первый смертельный случай от коронавируса в Европе был зафиксирован во Франции. Скончался 80-летний мужчина, который прибыл в страну 16 января из Китая. «Его состояние стремительно ухудшалось. В течение нескольких дней он находился в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии», — поделилась министр здравоохранения Франции Аньез Бузен.
Роспотребнадзор посоветовал россиянам отказаться от поездок за границу в связи в связи с распространением коронавируса. Кроме того, для защиты от инфекции необходимо соблюдать базовые правила гигиены – держать чистыми руки и все гаджеты, не забывать ополаскивать лицо и промывать носовые ходы в течение дня, а в местах массового скопления людей желательно носить медицинскую маску.
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