Знакомьтесь: художник Вадим Соловьев — автор ящера на Дворцовой и робота, вылетающего из панельки

В моей петербургской мифологии человек сосуществует с огромными — разумными и не очень — животными. Некоторые из них появились из-за неудачных научных экспериментов, остальные в этой альтернативной ветви истории существовали всегда. Одновременно жителей города окружают странные, порой нелепые, кибер-технологии, внедренные в повседневную действительность. Например, гравидроны, которые следят за нелегальной торговлей на «Удельной» или роботизированные продавцы

В моих постах существует тонкая грань между троллингом и серьезными вопросами. Я часто транслирую через свои работы и тексты широко обсуждаемые проблемы, но делаю это в ироничной форме, не в лоб. В случае с ящерицей на Дворцовой идея видео и текста под ним практически напрямую затрагивает проблему жестокого обращения с животными, хоть и упакована в обёртку «визуального аттракциона». Иногда я говорю о серьезных темах, которые по-настоящему меня волнуют — как в триптихе «Новые времена».