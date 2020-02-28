Робот-дрон, вылетающий из панельки, чтобы выкинуть мусор, камеры видео-наблюдения на Ростральной колонне и ящер на Дворцовой площади — рекламщик Вадим Соловьев ведет вирусный инстаграм про кибер-панк Петербург. «Собака.ru» Вадим поведал как иронично рассказывать о серьезных социальных проектах, раскрыл кухню создания роликов и свои любимые арт-референсы, среди которых есть группа AES+F и петербургский художник Loketski.
Знакомьтесь: художник Вадим Соловьев — автор ящера на Дворцовой и робота, вылетающего из панельки
Я работаю арт-директором в рекламном агентстве Great, а в свободное время, в инстаграме, я — диджитал-художник. Там я веду сюрреалистический блог о жизни в вымышленном Петербурге. Этот проект начался спонтанно — я добавлял на обычные фотографии с видами города странные сюжеты, например, огромных голубей. При этом я комментировал картинки так, будто увидел эту мизансцену в реальности. Первые опыты были совсем простыми, но атмосфера сразу получилась петербургская. В какой-то момент фото и видео стали вируситься, и к моим 200 подписчикам в инстаграме стала добавляться новая аудитория (примечание: сейчас у Вадими 11 тысяч подписчиков и десятки упоминаний в медиа: от локальных до сайта Ильи Варламова). После первого внимания со стороны СМИ я стал уделять больше внимания проработке сюжетов, текстов и изображений. В итоге в этом фантазийном «мире» смешался киберпанк, сюрреализм, гигантские генно-модифицированные животные — все закрутилось в какую-то единую мифологию само по себе.
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«Мало осталось свидетельств эпохи Первой Панельной Урбанизации в Советском Союзе. Дело в том, что в период застройки новых районов хрущевками, далеко не все жители окраин были согласны покинуть свои деревянные дома. В такой ситуации поступали просто — поднимали гравиполем старый дом и, прямо под ним, возводили красавицу хрущевку. Потом дом деревянный просто опускали на крышу новому. Так и получалось, как говорится, — "и волки сыты и кобыле легче". Гуманно, что ни говори!»
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«Считаю, что сотрудничество продуктовых супермаркетов с «Ленинградским Кибербионическим Заводом» выводит понятие многозадачности на новый уровень! Впечатляет!»
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«Незаконная торговля у метро Удельная – давняя проблема, с которой борется киберполиция Выборгского района. К сожалению, даже привлечение гравидронов не приводит к успехам. Зато приводит к расширению ассортимента у торговцев – снятые с дронов детали расходятся на ура!»
В моей петербургской мифологии человек сосуществует с огромными — разумными и не очень — животными. Некоторые из них появились из-за неудачных научных экспериментов, остальные в этой альтернативной ветви истории существовали всегда. Одновременно жителей города окружают странные, порой нелепые, кибер-технологии, внедренные в повседневную действительность. Например, гравидроны, которые следят за нелегальной торговлей на «Удельной» или роботизированные продавцы
В моих постах существует тонкая грань между троллингом и серьезными вопросами. Я часто транслирую через свои работы и тексты широко обсуждаемые проблемы, но делаю это в ироничной форме, не в лоб. В случае с ящерицей на Дворцовой идея видео и текста под ним практически напрямую затрагивает проблему жестокого обращения с животными, хоть и упакована в обёртку «визуального аттракциона». Иногда я говорю о серьезных темах, которые по-настоящему меня волнуют — как в триптихе «Новые времена».
Как я создаю свои видеоролики? Я комбинирую живые съемки и 3D анимацию, но если задумка слишком сложная, то я полностью создаю видео в 3D-редакторах. Последний ролик с дроном, вылетающим из панельки — как раз тот случай. Оказалось, что проще создать полностью виртуальную модель здания и окружающей среды, чем использовать живую съемку с доработками. Это видео я две недели делал вечерами после работы. Условный пайплайн таков: создание моделей, построение композиции, проработка материалов, анимация, доработка деталей — взаимодействие моделей с окружающей средой, имитация живой съемки, добавление голоса.
Почему я не переношу своих персонажей в дополненную реальность? Мне кажется, что она как раз меньше работает на ощущение реалистичности. Когда человек пользуется AR-приложением, то он заранее осознает искусственную природу того, что он видит. А когда он листает ленту инстаграма и вдруг натыкается на реалистичную, но, в тоже время, очень странную фотографию — происходит слом, когнитивный диссонанс. Тот самый важный для меня момент, когда вымышленный мир на мгновения проникает в реальность, пока мозг еще обманут и не до конца уверен, что он видит.
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«Со знаменитого инцидента, который в СМИ окрестили «Последний Поход Самоходных Домов» прошло уже два с лишним года. А эти жуткие громадины так до сих пор и разбросаны по всему городу. И завести заново их не могут и демонтировать не хотят. Уверен, что если бы один из самоходов остановился тогда где-нибудь в туристическом центре города — быстренько бы убрали. Да и вообще этот проект мобильного жилья изначально был какой-то странный, честно говоря. Не удивительно, что так всё закончилось.»
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«Куда едет этот гм-осьминог? Передал ли он за проезд? Выходит ли на следующей? Никто не знает. Но никто и не возмущается. Все понимают. Передвигаться по Питеру этой зимой пешком — удовольствие сомнительное, даже если ты осьминог».
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«Осенью особенно тяжело приходится мелким торговым точкам и крупным жукам. Гигантские жуки в середине ноября, как известно, торопятся пополнить запасы на зиму. И, если раньше хитиновые гиганты просто пробирались в амбары и таскали зерно, то сейчас — приличного амбара днём с кибер-огнем не сыщешь. Зато ларьков в городе полным-полно. В итоге жуки запасаются дешёвыми снэками и кислыми vr-апельсинами, а владельцы ларьков терпят убытки. Вот и получается – вроде и жуков жалко, а вроде и людей».
Мне кажется, сейчас сложно определить, что такое искусство: все так перемешалось — классическое искусство, диджитал, дизайн. Все очень быстро меняется. Для меня пример современного искусства, которое сочетает в себе и старое и новое, и живопись и дизайн, и скульптуру и 3D графику, и классику и диджитал, и смысл и визуальное воплощение — это группа AES+F. Я слежу за многими художниками в России и не только, например, мне очень нравится петербургский уличный художник Loketski
Арт-дирекшн в рекламе, которым я занимаюсь в агентстве — это очень не совсем про искусство, скорее постоянное лавирование между ТЗ клиента, стратегией, бюджетами, съемочными возможностями, фокус-группами. Это генерация смыслов, которые не всегда хочется генерировать, и создание визуала, который не всегда хочется пропускать через себя. Реклама вещь очень функциональная, хоть зачастую и играет на территории эмоций.
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«Я тут узнал, что на ежемесячное восстановление шпиля Финляндского вокзала тратят около миллиона крипторублей! При этом власти закрывают глаза на первопричину его разрушения – огромного летающего киберкальмара, взявшего в привчку использовать шпиль в качестве своей «пристани». Куда можно написать заявление, чтобы с этим что-то сделали??»
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«А ты следишь за здоровьем и блеском своих волос так же хорошо, как за тобой следит эта ростральная колонна? Так мог бы звучать слоган для какого-нибудь шампуня. Очень странная реклама была бы, честно говоря. Не уверен, что это хорошая идея. Но ожидать хороших идей и хороших подписей к постам в понедельник утром — согласитесь, довольно наивно».
После того, как мой инстаграм-проект выстрелил, мне начали поступать предложения о коллаборациях, но меня почти ничего не заинтересовало. Были интересные предложения о создании видеоряда к клипам, но это требует больших трудозатрат. Превращать то, чем я занимаюсь в своем блоге в рутину, пусть и креативную, не хочется. Пусть пока мой «проект» остается территорией свободной от задач, сроков и результатов. По секрету скажут, что несколько моих работ скоро покажут на выставке современного искусства в Москве. Амбиций в арт-сфере у меня никогда не было, мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь.
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