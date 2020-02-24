В столице Франции на аукциона «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, состоящая из кубиков Рубика, ушла с молотка за 480 тыс. евро – в четыре раза дороже оценочной стоимости. Автором этой работы стал французский уличный художник под псевдонимом Invader. Об этом представители Articurial сообщили в Twitter.
В Париже на аукционе продали «Мону Лизу» из кубиков Рубика
#URBANART New world record at auction for @JRart with "Delivery in Monrovia, Liberia", broken at @Artcurial! Sold for 101 400€ / 110,526 $ (incl. prem.) 👏👏 #worldrecord #auction pic.twitter.com/ZQzD3c2L28— ARTCURIAL (@Artcurial) February 23, 2020
«Рубик Мона Лиза» был собран в 2005 году. На создание этой работы в стиле «рубик-кубизм» автору понадобилось 300 элементов. Впервые уличный художник приобрел популярность благодаря мозаичным работам по мотивам видеоигры Space Invaders. Другие работы французского художника можно увидеть на более чем 77 улицах в 33 странах мира. Как отмечает автор, он стал первооткрывателем нового направления в живописи – «рубик-кубизм».
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@Articurial
«Кубик Рубика очень увлекательный материал. Он простой и сложный одновременно. Знаете ли вы, что кубик потенциально содержит более 43 млрд комбинаций разных цветов? Одна из моих серий называется «Рубик шедевров», и заключается она в переосмыслении шедевров прошлого. Идея заключается в том, чтобы играть с историей искусства», — отметил Invader.
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