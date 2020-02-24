В Париже на аукционе продали «Мону Лизу» из кубиков Рубика

«Рубик Мона Лиза» был собран в 2005 году. На создание этой работы в стиле «рубик-кубизм» автору понадобилось 300 элементов. Впервые уличный художник приобрел популярность благодаря мозаичным работам по мотивам видеоигры Space Invaders. Другие работы французского художника можно увидеть на более чем 77 улицах в 33 странах мира. Как отмечает автор, он стал первооткрывателем нового направления в живописи – «рубик-кубизм».